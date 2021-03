Xiaomi a un nouveau logo de marque, mais pouvez-vous repérer la différence?

Xiaomi nouveau logo dynamique

Le fabricant de smartphones et de téléviseurs intelligents Xiaomi a annoncé une toute nouvelle identité visuelle d’entreprise avec un nouveau logo dynamique. Avec le nouveau logo, Xiaomi souhaite améliorer la notoriété de la marque. Selon le géant de la technologie, sa nouvelle identité d’entreprise est la fusion de la philosophie organique et du concept de design «Alive». Mais le fait est qu’il n’a pas l’air très différent de son logo existant, du moins pour le peuple moyen.

Il a remplacé l’ancien design carré par un cercle – c’est la forme entre un carré et un cercle. Voilà, c’est tout le changement. La signification sous-jacente est celle où les choses changent «substantiellement», dit Xiaomi.

C’est la première fois que la marque introduit un logo dynamique qui s’adapte au contenu et se place dans les positions les plus appropriées conformément à son idéation philosophique, «Alive». Dévoilé lors d’un événement en Chine, Xiaomi espère que le logo marquera le début de l’ère de l’interconnectivité intelligente.

Le nouveau logo de Xiaomi a été conçu par un professeur de renommée mondiale de la Musashino Art University et le président du Nippon Design Center (NDC), Kenya HARA. Le nouveau logo a un contour plus doux et plus rond par rapport au logo précédent et bien que la couleur orange de l’entreprise ait été conservée, le noir et l’argent seront utilisés comme couleurs supplémentaires pour s’adapter à l’application de la gamme de produits haut de gamme.

Xiaomi a étendu sa présence des masses aux utilisateurs premium. La société a décidé de renforcer son développement vers la marque Mi qui vise à apporter plus d’appareils haut de gamme. Il vient d’annoncer son premier smartphone pliable commercial – Mi Mix Fold rejoignant Samsung et Huawei.

Kenya HARA a utilisé la formule mathématique «superellipse» lors de la conception du logo de Xiaomi, qui est considéré comme l’équilibre parfait entre un carré et un cercle qui incarne l’aspect central de «Alive» et présente à juste titre «la flexibilité, l’acharnement et la volonté de Xiaomi aller de l’avant », indique le communiqué de la société.

Plus tôt cette semaine, Xiaomi a officiellement annoncé qu’elle s’aventurait dans l’industrie automobile avec le nouveau véhicule électrique intelligent (EV) La société dans un dossier a mentionné qu’elle investirait initialement 10 milliards de yuans (1,52 milliard de dollars) dans la filiale à 100% et entend investir total de 10 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Le fondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, occupera le poste de PDG de la nouvelle entreprise EV.

