Xiaomi a un nouveau téléphone pliable passionnant en préparation – .

in

Xiaomi a dévoilé le smartphone Mi Mix Fold plus tôt cette année. Après avoir taquiné des concepts pliables ces dernières années, la société a finalement lancé un combiné pour rivaliser avec le Galaxy Z Fold de Samsung. Le grand écran pliable est placé à l’intérieur, tandis qu’un écran externe se trouve à l’extérieur. Le Mi Mix Fold comprend du matériel haut de gamme, notamment un écran OLED de haute qualité, le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, la RAM LPDDR5, la connectivité 5G, quatre haut-parleurs avec son Harman Kardon, un processeur d’image Surge C1, un appareil photo à objectif liquide et un 5 020 mAh batterie avec charge rapide de 67W.

Tout cela fait du Mi Mix Fold un adversaire redoutable pour le Galaxy Fold, notamment compte tenu de son prix. Le premier téléphone pliable de Xiaomi commence à environ 1 500 $, ce qui est nettement moins cher que le prix d’origine de 2 000 $ du principal combiné pliable de Samsung. Selon les rumeurs, le fournisseur chinois lancerait déjà un téléphone pliable encore meilleur au second semestre.

Meilleure offre du jour Comment ces nouvelles mini-prises intelligentes sur Amazon ne coûtent-elles que 4,24 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 21,97 $ Prix : 16,97 $ Vous économisez : 5,00 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le Mi Mix Fold n’est peut-être pas disponible sur autant de marchés que le pliable de Samsung, et tout le monde n’est peut-être pas intéressé par l’achat de téléphones difficiles à trouver et à entretenir. Mais le fait qu’il offre un package matériel aussi convaincant pour un prix incroyable fait du Mi Mix Fold un ajout intéressant à la liste des combinés pliables. Le Mi Mix Fold n’est peut-être pas disponible sur autant de marchés, mais son existence fera pression sur Samsung pour qu’il soit compétitif. La première preuve en est déjà là, car la rumeur dit que Samsung réduit considérablement le produit phare du Galaxy Z Fold 3 qu’il prévoit de lancer plus tard cet été.

Le Mi Mix Fold présente au moins un inconvénient important par rapport au combiné Fold 2 de Samsung. Il comporte un écran en plastique plutôt qu’un écran UTG en verre sur le combiné Samsung. Une nouvelle fuite en provenance de Chine indique que Xiaomi pourrait améliorer la durabilité du successeur du Mi Mix Fold.

Selon un leaker en provenance de Chine, le nouveau Xiaomi pliable comportera une sorte de “technologie sous-écran proactive” qui pourrait améliorer la durabilité du combiné. C’est une traduction automatique d’un message qui a été publié pour la première fois sur Weibo, donc on ne sait pas quelle est cette technologie sous-écran. Le Mi Mix Fold 2 se replierait également vers l’intérieur, similaire au premier modèle ou aux appareils Fold de Samsung.

Le Xiaomi pliable de nouvelle génération serait lancé au quatrième trimestre 2021, partageant certaines spécifications matérielles avec le modèle de première génération. Le combiné fonctionnerait sur le même chipset phare Snapdragon 888 et comporterait un objectif principal de 108 mégapixels comme le modèle de première génération. L’une des caméras arrière serait également dotée de la même technologie de lentille liquide que la précédente pliable. Il y a aussi une batterie familière de 5 000 mAh à l’intérieur du nouveau Mi Mix Fold.

Les nouvelles fonctionnalités incluent un panneau OLED pliable à 120 Hz de Samsung. Des rapports précédents indiquaient que Samsung vendrait ses écrans pliables cette année à d’autres fabricants de combinés, dont Google et Xiaomi. Les rapports ont également indiqué que Samsung cherchait à vendre sa technologie Ultra Thin Glass à d’autres sociétés fabriquant des téléphones pliables. On ne sait pas si Xiaomi sera l’un d’entre eux.

L’écran externe prendrait en charge les taux de rafraîchissement de 90 Hz, tout comme le modèle actuel. Le responsable de la fuite a également déclaré que le nouveau Mi Mix Fold serait doté d’une technologie de caméra sous-écran. Le Galaxy Z Fold 3 aurait également un design d’écran pliable similaire. D’autres rapports ont affirmé que Xiaomi serait parmi les fournisseurs Android à lancer des téléphones avec la caméra selfie placée sous l’écran cette année.

On ne sait pas combien coûtera le Mi Mix Fold 2, compte tenu de toutes ces mises à niveau. Mais Xiaomi prix généralement ses appareils de manière très compétitive, comme on le voit avec le produit phare Mi Mix Fold.

Meilleure offre du jour Comment ces nouvelles mini-prises intelligentes sur Amazon ne coûtent-elles que 4,24 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 21,97 $ Prix : 16,97 $ Vous économisez : 5,00 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission