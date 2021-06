Xiaomi a un vélo électrique et coûte presque la moitié du prix le Prime Day: en vente pour 599 euros | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Parmi les nombreux produits Xiaomi dont le prix est réduit sur Amazon Prime Day, leur vélo électrique est l’un de ceux qui accumulent une remise plus élevée, pas moins de 400 euros.

Depuis le début de la pandémie, la mobilité urbaine a évolué dans presque toutes les villes, laissant la place à de plus en plus de vélos et de scooters, dont les ventes ont clairement explosé en un an et demi. Comme dans pratiquement tous les secteurs déjà, Xiaomi avec tout aussi dans celui de la mobilité.

Cette fois, nous ne parlons pas de ses trottinettes bien connues, mais de son vélo électrique pliable, le Vélo pliant électrique intelligent, qui est en vente en Espagne et dont le prix baisse également beaucoup sur Amazon Prime Day. Sur les 899 € qu’il coûte normalement, il ne coûte que 599 €.

Ce vélo électrique de 250W offre jusqu’à 45km d’autonomie en mode pédalage assisté, une aide précieuse pour la mobilité urbaine lorsqu’il y a de nombreuses pentes à franchir.

Le vélo électrique de Xiaomi est parfait pour les trajets urbains, surtout s’il y a beaucoup de pentes à surmonter dans votre ville, car il a 250W de puissance pour le pédalage assisté, un moyen de gravir des collines comme rien d’autre.

Poids 14 kg et ordinateur de bord

Une fois plié, ce vélo prend peu de place, il est donc idéal si vous n’avez pas de place pour le ranger chez vous, et il trouve sa place dans n’importe quel coin. De plus, son autonomie atteint 45 km, bien que vous n’utilisiez pas toujours le pédalage assisté, uniquement lorsque cela est nécessaire, la capacité réelle est donc bien supérieure.

Il pèse à peine 14 kg, à peu près le même que n’importe quel scooter électrique, à la différence près que ce serait une alternative beaucoup plus saine, puisque vous n’avez pas à pédaler sur des scooters.

Votre ordinateur de bord mesure la puissance consommée, le niveau de batterie ou la distance parcourue à chaque séance et d’autres valeurs physiques comme les calories brûlées.

Il y a beaucoup de choses à considérer avant d’acheter un vélo électrique. Dans ce cas, il s’agit d’un design urbain, pas conçu pour sortir de la ville, donc si vous envisagez de l’utiliser pour d’autres choses, il serait préférable de vous procurer un modèle de montagne.

