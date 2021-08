Xiaomi accepte les paiements en crypto au Portugal ⋆ Crypto new media

TL;Répartition DR

• Le Portugal est l’un des principaux promoteurs de crypto-monnaies en Europe.

• Xiaomi accepte Ethereum, Bitcoins, Tether, Dash et le jeton Utrust natif comme moyen de paiement dans sa boutique au Portugal.

Les cryptos sont de plus en plus reçus, et maintenant la société de technologie chinoise la plus populaire, Xiaomi, a pris des mesures pour permettre son adoption. Le géant de la technologie a annoncé qu’il accepterait les paiements cryptographiques dans ses magasins dans un avenir très proche. Le siège social de la société au Portugal a fait le premier pas pour promouvoir ces paiements en crypto-monnaies en utilisant BTC et Ether comme principaux jetons.

Les fans de Xiaomi au Portugal peuvent désormais acheter leurs appareils mobiles et accessoires avec des crypto-monnaies. Cette annonce sur la crypto indique la taille du marché et comment son adoption n’a cessé d’augmenter au fil des mois.

Paiements de la technologie Xiaomi utilisant Bitcoin

Le choix de Xiaomi d’adopter les paiements cryptographiques intervient après qu’Amazon ait de nouveau refusé l’adoption des paiements cryptographiques. Amazon a précisé qu’il n’accepterait pas Bitcoin comme paiement pour le moment après que des rumeurs aient émergé selon lesquelles le magasin de gros avait commencé à accepter la crypto. Cette nouvelle a peut-être initialement affecté Bitcoin, mais il s’est rapidement rétabli et se négocie aujourd’hui à 44772 $.

Sur le site Web de Xiaomi, “Mi Store Portugal” peut être considéré comme le premier siège social à accepter la crypto. La société de smartphones indique qu’elle acceptera les jetons préférés et les plus populaires comme Bitcoin, Tether, Ethereum et Dash.

Toutes les personnes vivant au Portugal peuvent désormais acheter leurs téléphones portables et accessoires en utilisant Bitcoin au sein de Xiaomi. Le magasin de technologie de la région européenne propose également des montres, des aspirateurs, des scooters et d’autres gadgets. Cette offre de paiement pourrait être élargie dans un avenir proche, faisant de l’entreprise technologique un promoteur des crypto-monnaies.

La marque technologique s’est associée à la plate-forme de paiement de crypto-monnaies Utrust pour offrir un bon support au service. La société acceptera même le crypto natif de la plate-forme, Utrust, à son siège au Portugal.

« Mi Store Portugal » sur les crypto-monnaies

Pedro Maia, agent marketing chez « Mi Store Portugal », a déclaré que Xiaomi avait progressé sur le marché de la technologie, dépassant Apple. Récemment, la marque chinoise a également dépassé Samsung. Cependant, il a perdu sa position après que la société sud-coréenne a annoncé son nouvel appareil.

Maia a déclaré que Xiaomi cherchait à plaire aux fans de crypto-monnaies. Maia insiste également sur le fait que Mi, acronyme de Xiaomi, est innovant et n’ignorerait pas la nouvelle tendance financière.

Le Portugal a été un pays très favorable aux crypto-monnaies en Europe, avec de nombreux citoyens utilisant des crypto-monnaies comme moyen de paiement. Ceci est contradictoire puisque d’autres régions comme le Royaume-Uni ont tenté de régulariser le marché virtuel.

Samsung essaie également d’entrer dans le monde de la crypto-monnaie, cependant, la société n’a pas encore d’annonce officielle pour l’adoption de la crypto. En 2019, la marque Samsung a créé son portefeuille Blockchain mais n’a pas montré de progrès pour les paiements cryptographiques dans ses magasins.