Xiaomi affirme que sa nouvelle caméra de téléphone Mi 11 Ultra peut aller au coude à coude avec le Sony RX100

Xiaomi a lancé lundi le Mi 11 Ultra, un téléphone qui, selon lui, peut aller au coude à coude avec les appareils photo professionnels de la photographie. Lors de l’événement de lancement, le fondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, a qualifié le Mi 11 Ultra de tournant pour les smartphones, rompant avec les conventions pour le comparer au Sony RX100 M7 au lieu du Samsung Galaxy S21 Ultra ou de l’iPhone 12 Pro Max.

Tout cela peut sembler exagéré, mais Xiaomi dispose d’un matériel solide qui soutient ces affirmations. La marque a également présenté une comparaison entre le Mi 11 Ultra et l’appareil photo Sony sur scène avec des résultats très prometteurs. L’examen habituel de DxOMark place le nouveau téléphone de Xiaomi bien au-dessus du Huawei Mate 40 Pro Plus, ce qui en fait le meilleur appareil photo pour smartphone disponible aujourd’hui – si vous aimez ce genre de choses. Donc, il y a sûrement beaucoup à espérer.

En ce qui concerne ce matériel d’appareil photo, le Mi 11 Ultra est vraiment spécial, encore plus que l’un des téléphones que nous avons mentionnés ci-dessus, ou tout autre chose sur le marché aujourd’hui. Il dispose d’un appareil photo principal de 50 MP avec un grand capteur Samsung GN2 de 1 / 1,12 pouce (une première pour tous les smartphones actuellement) assis derrière un objectif à ouverture f / 1,95 à stabilisation optique. Ceci est associé à deux appareils photo 48MP (Sony IMX598), l’un avec un objectif ultra grand angle derrière un objectif f / 2.2 avec un champ de vision de 128 degrés et un autre avec un téléobjectif de style périscope – la configuration surpasse Samsung pour un total de zoom 120x.

Le Mi 11 Ultra dispose d’un appareil photo principal de 50MP.

Si la configuration arrière n’était pas déjà bondée, Xiaomi a également pressé un écran AMOLED arrière de 1,1 pouce «toujours allumé» ici pour les selfies et les notifications de la caméra arrière.

Le reste du Mi 11 Pro n’est pas en reste non plus. Il s’agit d’un produit phare avec un écran E4 AMOLED de 6,81 pouces avec une résolution 2K ou QHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz (échantillonnage tactile de 480 Hz). Non seulement il est certifié HDR10 +, mais il peut également lire du contenu Dolby Vision comme l’iPhone 12.

Sous le capot, le Mi 11 Ultra emballe le Snapdragon 888 avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS3.1. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est le MIUI 12.5 de Xiaomi, basé sur Android 11. L’alimentation du téléphone est une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide filaire et sans fil de 67 W. Pour compléter le tout, des haut-parleurs stéréo doubles Harmon Kardon et une résistance à l’eau et à la poussière IP68 – ce bit est une première pour tout téléphone Xiaomi.

Le Mi 11 Ultra a un dos en céramique (disponible en blanc et noir) et Corning Gorilla Glass Victus à l’avant maintenus ensemble par un cadre métallique.

Xiaomi a organisé aujourd’hui deux événements de lancement distincts, l’un spécifique à la Chine et l’autre pour les marchés mondiaux. En Chine, le Mi 11 Ultra démarrera à 5999 CNY pour la variante de base avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que les modèles 12 Go / 256 Go et 12 Go / 512 Go du téléphone se vendront respectivement à 6499 CNY et 6999 CNY.

Aux côtés du Mi 11 Ultra, Xiaomi a également lancé le Mi 11 Pro, le Mi 11 Lite 5G et le Mi Band 6.

