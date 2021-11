Xiaomi, Amazfit, Huawei … ce sont les meilleurs bracelets d’activité proposés pendant le Black Friday 2021 | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les meilleurs bracelets d’activités au monde sont également en vente pendant le Black Friday.

Les bracelets d’activités, devenus un grand succès grâce à la Xiaomi Mi Bande, sont maintenant des produits très bon marché et parfaits pour tous ceux qui veulent savoir combien ils bougent pendant la journée, comment ils dorment ou suivre leurs activités sportives.

Aussi bien pour les sportifs que pour les personnes qui se promènent de temps en temps. Ces bracelets d’activité sont parfaits dans de nombreux cas et vous aident même à améliorer la qualité de votre sommeil.

Maintenant, pendant le Black Friday, vous pouvez trouver beaucoup des meilleurs du moment proposés et nous les avons compilés ici.

Ces bracelets d’activité peuvent être achetés dans des magasins tels que PcComponentes ou MediaMarkt, qui offrent généralement la livraison gratuite si le prix atteint un minimum.

Xiaomi Mi Band 6 en offre à partir de 30,90 €

Xiaomi Mi Band 6 sur Amazon

On ne peut nier qu’il s’agit du plus connu et en ce moment l’un des meilleurs bracelets d’activités du moment. Xiaomi Mi Band 6 c’est dans cette version bien mieux car il a un écran plus grand avec plus d’informations.

Il dispose d’un capteur de fréquence cardiaque, mesure la qualité du sommeil et vous permet de suivre les sports. En plus, c’est pas cher, sur Amazon ça ne coûte que 30,90 euros. Chez PcComponentes vous le trouvez à 39,80 euros

Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet dans cette analyse que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

Xiaomi Mi Band 5

Xiaomi Mi Band 5 sur AmazonXiaomi Mi Band 5 sur MediaMarkt

Xiaomi Mi Band 5 C’est un tracker d’activité pratiquement identique à la nouvelle version, mais il a un écran légèrement plus petit. Malgré tout, il dispose d’un système de charge magnétique qui ne nécessite plus de le retirer du bracelet et conserve tous les avantages du Band 6.

La bonne chose est que c’est beaucoup moins cher. Chez Amazon, cela ne coûte que 19 euros et dans MediaMarkt, vous l’avez à 19,99 euros.

Amazfit Bande 5

Amazfit Band 5 sur AmazonAmazfit Band 5 sur MediaMarkt

Amazfit, la marque qui fabrique des bracelets Xiaomi, a un bracelet comme celui-ci Amazfit Bande 5 que ce n’est pas seulement la meilleure alternative à celle de Xiaomi, c’est qu’elle la dépasse de loin.

Pour seulement 24,99 euros vous disposez d’un bracelet d’activité doté d’un bon écran couleur, d’une autonomie jusqu’à 15 jours d’utilisation, d’un capteur de fréquence cardiaque et également d’un capteur d’oxygène dans le sang. Il a même Alexa comme assistante virtuelle pour que vous puissiez lui parler à partir du bracelet.

Il dispose d’un système de surveillance du sommeil, des règles et même du niveau de stress.

Il est également disponible chez MediaMarkt pour 28,99 euros avec les frais de port pour 1,99 euros ou en retrait gratuit dans les magasins physiques.

Huawei Bande 6

Huawei Band 6 dans AmazonHuawei Band 6 dans Huawei Espagne

Huawei Bande 6 C’est un bracelet d’activité très complet avec un grand écran de 1,47 pouces. Vous bénéficiez d’un écran plus grand avec plus d’informations à son sujet. Il dispose également d’un capteur de fréquence cardiaque et d’oxygène dans le sang.

Comme dans d’autres modèles, il suit également les sports, la qualité du sommeil, le suivi des règles et le niveau de stress. Il est également compatible avec les deux téléphones Huawei, Android ou iPhone.

Il ne coûte que 34 euros dans la boutique en ligne Huawei en Espagne avec la livraison gratuite. Chez Amazon, c’est à un meilleur prix, seulement 29,99 euros également avec la livraison gratuite.

Oppo Band Sport

Oppo Band Sport dans MediaMarkt

Elle est peut-être étrangère aux bracelets d’activité, mais Oppo Band Sport a quelque chose à dire. Dans notre analyse, nous soulignons son bon écran, son autonomie et sa précision de mesure.

Il dispose d’un capteur de fréquence cardiaque et d’un niveau d’oxygène dans le sang. Il suit également les sports et peut vous montrer des informations sur votre activité quotidienne et vos calories brûlées.

Vous pouvez l’obtenir chez MediaMarkt pour seulement 34,90 euros.

