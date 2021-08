Xiaomi annonce accidentellement le Redmi 10 avant le lancement du 18 août

Xiaomi a révélé aujourd’hui presque tous les détails de son prochain Redmi 10 en publiant accidentellement le billet de blog d’annonce sur son site Web (via le blog de Caschy). La “fuite officielle” survient quelques jours seulement après que le téléphone a été brièvement répertorié en ligne par un détaillant singapourien.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, le Redmi 10 ne ressemble en rien à son prédécesseur. Il présente un design beaucoup plus haut de gamme avec un module de caméra de type Mi 10 Ultra et une découpe de perforation centrée. Le téléphone dispose d’un écran FHD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une mise à niveau importante par rapport au panneau de 60 Hz de son prédécesseur. Comme les meilleurs téléphones Android de Xiaomi, l’écran du Redmi 10 prend en charge la technologie de taux de rafraîchissement variable. Le nouveau chipset Helio G88 de MediaTek, associé à jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, alimente le téléphone d’entrée de gamme.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

À l’arrière du téléphone se trouve une configuration à quatre caméras avec un capteur principal de 50 MP, un objectif ultra-large de 8 MP, un tireur macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Il y a une caméra selfie 8MP à l’avant, logée dans une découpe centrée.

Le téléphone contient une grande batterie de 5 000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 18 W. Cependant, il sera livré avec un chargeur de 22,5 W dans la boîte. Les autres caractéristiques clés du Redmi 10 incluent un capteur d’empreintes digitales latéral, une prise casque 3,5 mm et des haut-parleurs stéréo. Il exécute MIUI 12.5 basé sur Android 11 prêt à l’emploi. Bien qu’il n’y ait aucun mot sur le prix du téléphone, le téléphone devrait devenir officiel le 18 août.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

un écho dans la voiture

Review: Amazon Echo Auto s’est amélioré, mais a encore du chemin à parcourir

Lorsque nous avons examiné pour la première fois l’Amazon Echo Auto en 2019, les résultats étaient extrêmement décevants, mais tout le monde mérite une seconde chance, n’est-ce pas ? Voyons si les améliorations apportées par Amazon à l’application Alexa et au logiciel Echo Auto au fil des ans ont été suffisantes pour augmenter les notes de ce produit deux étoiles cette fois-ci.

Beaucoup d’amour

Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021

Xiaomi est la marque à battre dans le segment de la valeur, et elle propose d’excellents téléphones allant d’options d’entrée de gamme à 100 $ jusqu’à 700 $ de produits phares. Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021.