Xiaomi annonce le prix, la date de sortie et les spécifications de son premier téléphone pliable – .

Xiaomi a présenté son premier téléphone pliable lors de son lancement de matériel au printemps 2021 mardi à Pékin, en Chine. Le Mi Mix Fold est le premier appareil de la série Mi Mix depuis le lancement du Mi Mix 3 5G en 2019 et, comme son nom l’indique, il est équipé d’un écran flexible qui s’ouvre comme un livre, similaire au Galaxy Fold de Samsung.

Xiaomi explique dans un communiqué de presse que le Mi Mix Fold a une conception de charnière en forme de U qui améliorera le poids et la fiabilité du mécanisme de pliage. En fait, le poids serait réduit de 27% par rapport aux autres pliables, bien que Xiaomi ne nomme aucun modèle spécifique. Les téléphones ont subi 200 000 fois lors des tests de fiabilité et ont également réussi à survivre jusqu’à 1 million de fois lors de tests de fiabilité extrêmes.

La caractéristique hors concours du Mi Mix Fold est clairement son affichage interne. L’écran OLED flexible de résolution WQHD + de 8,01 pouces est non seulement le plus grand écran pliable du marché, mais il est également plus grand que certaines tablettes (iPad mini). Xiaomi affirme que l’écran est capable d’atteindre 900 nits de luminosité maximale et 600 nits de luminosité globale, et dispose d’un rapport de contraste de couleur de 4300000: 1, Dolby Vision, HDR10 + et gamme de couleurs DCI-P3.

Au-delà d’un écran flexible, le Mi Mix Fold est également livré avec un écran AMOLED externe de 6,52 pouces qui est également plus grand que tout autre écran externe pliable. Il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz et une résolution HD +, ainsi qu’une luminosité de pointe de 900 nits, une luminosité globale de 700 nits et une prise en charge HDR10 +.

Dans une autre première, le Mi Mix Fold comportera une configuration à quatre haut-parleurs avec deux haut-parleurs 1216 positionnés de chaque côté de l’écran. Xiaomi dit que le niveau sonore peut aller jusqu’à 40% plus haut que le Mi 10 Pro et que le Mi Mix Fold suivra les traces du Mi 11 avec le réglage de SOUND BY Harman Kardon. Xiaomi affirme également que le Mi Mix Fold est le tout premier smartphone à avoir un véritable son surround panoramique, utilisant son algorithme à quatre haut-parleurs pour réaliser une lecture de champ audio spatial 3D et créer une nouvelle couche de son au-dessus de la configuration standard à deux haut-parleurs.

Le Mi Mix Fold de Xiaomi est représenté ouvert. Source de l’image: Xiaomi

Pour l’appareil photo, le Mi Mix Fold fera ses débuts avec le processeur Surge C1 de Xiaomi, qui nécessite moins de processeur et d’espace de stockage tout en améliorant la qualité de l’image en augmentant la mise au point en basse lumière, la mise au point automatique, l’exposition automatique et la balance des blancs automatique. En parlant de ses débuts, le Mi Mix Fold est également le premier téléphone à utiliser la technologie Liquid Lens, qui «utilise le principe de la bionique de l’œil humain, formant une structure en forme de lentille avec un fluide transparent enveloppé dans un film.

Le moteur haute précision de l’appareil photo permet un zoom optique 3X, un zoom téléobjectif jusqu’à 30X et une distance de mise au point minimale de 3 cm. Le Mi Mix Fold dispose d’une caméra principale de 108 MP et d’une caméra ultra grand angle de 13 MP. Quant au reste des spécifications du Mi Mix Fold, il dispose d’un processeur Snapdragon 888, d’une batterie de 5020 mAh avec une charge rapide de 67 W, d’un stockage LPDDR5 de 3200 MHz, d’un support 5G et du système d’exploitation MIUI 12 basé sur Android 10.

Le Mi Mix Fold de Xiaomi coûtera 9999 RMB (1521 USD) pour 12 Go + 256 Go, 10999 RMB (1673 USD) pour 12 Go + 512 Go et 12999 RMB (1978 USD) pour la version 16 Go + 512 Go. Il sera lancé le 16 avril en Chine continentale

