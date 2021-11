Xiaomi annonce sa première usine automobile, fabriquera 300 000 voitures électriques par an | Moteur

Petit à petit, les plans de Xiaomi avec la voiture électrique se dévoilent. Et apparemment, il est très sérieux…

Xiaomi est l’entreprise technologique qui prend les devants le marché de la voiture électrique. Au moins quand il s’agit de révéler leurs plans.

Le gouvernement local de Pékin a publié sur le réseau social WeChat, via TechnoMinister, la nouvelle qui Xiaomi va construire une usine automobile dans la capitale chinoise, qui produira 300 000 voitures électriques par an.

Il y a un peu plus d’un mois, il révélait qu’il avait créé une nouvelle marque, Xiaomi EV Inc, pour commercialiser leurs voitures électriques, dans le but d’investir 10 milliards de dollars pour les 10 prochaines années.

Il a également annoncé que la société a embauché plus de 300 employés pour votre nouvelle division automobile.

Ces employés travailleront dans l’usine susmentionnée qui vient d’être annoncée, et dans le siège, les bureaux et le service commercial de Xiaomi EV Inc, dans un immeuble qui est également en construction à Pékin.

« Les véhicules électriques intelligents représentent l’une des plus grandes opportunités commerciales de la prochaine décennie, ainsi qu’un élément indispensable de la vie intelligente », a déclaré Lei Jun lorsqu’il a annoncé l’incursion de Xiaomi dans le secteur automobile.

« Se lancer dans cette entreprise est un choix naturel pour nous alors que nous développons notre écosystème AIoT intelligent et remplissons notre mission de permettre à chacun dans le monde de profiter d’une vie meilleure grâce à une technologie innovante », a conclu le PDG de Xiaomi.

La technologie est quelque chose qui nécessite une mise à jour constante, et les systèmes de divertissement embarqués en sont un excellent exemple. Voici comment choisir le meilleur autoradio avec Android Auto et écran tactile

Il est prévu que L’usine de voitures électriques de Xiaomi atteint sa pleine production en 2024, où il livrerait ces 300 000 voitures promises.

À titre de comparaison, Tesla a fabriqué environ 500 000 véhicules électriques en 2020, même s’il prévoit d’augmenter sa production à plus de 600 000 en 2021.

Alors que le téléphone mobile perd de son influence dans le secteur de la technologie, parce que tout le monde en a un, son potentiel a été réduit, et il existe déjà de nombreux fabricants qui fabriquent des mobiles bons et bon marché, les grandes marques sont à la recherche de nouveaux secteurs pour continuer à gagner de l’argent.

Xiaomi et Google, dans ce cas avec la voiture autonome, n’ont pas caché leurs intentions de parier sur le marché automobile.

D’autres, comme Apple, bougent également, mais de manière beaucoup plus discrète.