Xiaomi apporte le Mi Band 6 NFC en Espagne et vous pouvez payer avec, mais pas avec toutes les banques | La technologie

Enfin! Xiaomi vient de confirmer dans sa présentation globale que le Mi Band 6 NFC arrivera en Occident. Cela signifie que nous pourrons bientôt acheter cette nouvelle version pour payer en magasin, bien qu’elle ne puisse pas être utilisée avec toutes les banques espagnoles.

Xiaomi vient de faire une présentation globale dans laquelle il a présenté de nouveaux produits tels que le 11T et le 11T Pro ou le 11 Lite New Edition, mais où il a également profité de l’occasion pour annoncer deux produits qui étaient déjà en Chine et font maintenant le grand saut à l’ouest.

Et l’un de ces produits est le Mi Band 6 NFC. C’est une édition qui n’est pas nouvelle, puisqu’elle était disponible en Chine, mais il y avait une envie de voir un Mi Band avec une puce NFC en Occident.

Et c’est que, pour certaines versions du bracelet de sport en Chine, des modèles avec cette puce ont été lancés qui permet de payer en magasin très facilement, mais nous n’avions aucune nouvelle de ce modèle sur notre territoire. Jusqu’à maintenant.

Le Mi Band 6 NFC est exactement le même que le modèle précédent, que nous avons analysé il y a quelques mois. Xiaomi nous a confirmé qu’elle pèse un peu plus à cause de la puce NFC, mais cette puce est, logiquement, le seul changement que nous ayons à la fois en interne et en externe.

Nous pourrons payer avec le Mi Band 6, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Et c’est que, l’entreprise nous a confirmé que Il ne sera compatible, pour le moment, qu’avec la plateforme de paiement Xiaomi et qu’en plus, ceci est limité à une seule agence bancaire qui sera détaillé en détail, mais l’idée est d’étendre le service petit à petit.

D’ailleurs, il y a quelques mois, nous avons invité Fabio Arenas, chef de produit de Xiaomi Espagne, à notre podcast. On anticipait déjà l’arrivée du Mi Band 6 NFC en Espagne.

Le nouveau Mi Band 6 NFC arrivera en Espagne à la fin de l’année au prix de 55 euros.