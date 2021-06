Xiaomi apportera enfin le Mi 11 Lite en Inde plus tard ce mois-ci

La gamme Mi Lite de Xiaomi existe depuis un certain temps, remontant au Mi 8 Lite de 2018. La variante Lite a tendance à offrir une variété de réductions par rapport au produit phare Mi, mais offre toujours un design tout aussi haut de gamme.

Nous avons déjà les Mi 11 Lite et Mi 11 Lite 5G en Europe, mais Xiaomi a maintenant annoncé que l’ancien appareil arrivera en Inde le 22 juin à midi IST (2h30 HE). Découvrez l’image teaser ci-dessous.

Au cas où vous l’auriez manqué, le Mi 11 Lite standard est équipé d’un panneau OLED de 6,55 pouces à 90 Hz, d’un chipset Snapdragon 732G, de 6 Go à 8 Go de RAM et de 64 Go à 128 Go de stockage. Le téléphone contient également une batterie de 4 250 mAh avec une charge de 33 W, tandis que les fonctions de l’appareil photo sont gérées par un triple tireur arrière (64MP principal, 8MP ultra-large, 5MP télémacro) et un selfie snapper 16MP.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, une résistance aux éclaboussures IP53 et MIUI 12 sur Android 11. Le Mi 11 Lite commence à 299 € (~ 364 $) en Europe, mais le prix des smartphones indiens a tendance à être moins cher.

Quoi qu’il en soit, le Mi 11 Lite 4G est une curieuse version pour Xiaomi quand on se rend compte que le Redmi Note 10 Pro est déjà disponible sur le marché. L’appareil Redmi ressemble à un meilleur téléphone, proposant le même chipset, une batterie beaucoup plus grosse, un taux de rafraîchissement plus élevé et un port pour casque (non disponible sur la gamme Mi 11 Lite). Mais ceux qui apprécient un superbe design mince (à 6,8 mm d’épaisseur) voudront peut-être garder un œil sur cette version.