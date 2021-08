Xiaomi augmente à nouveau le prix de Redmi Note 10 India quelques jours avant le lancement de Redmi 10 Prime

Le Redmi Note 10 est peut-être le premier téléphone Redmi à avoir reçu jusqu’à cinq mises à jour de prix.

Le Redmi Note 10 ne peut pas faire de pause, semble-t-il. L’offre d’entrée de gamme du rapport qualité-prix exceptionnel de Xiaomi et de la série Redmi Note 10, toujours encombrée, vient de recevoir une autre hausse de prix en Inde – c’est la cinquième depuis son lancement. L’achat d’un Redmi Note 10 est devenu un peu plus cher en Inde, car Xiaomi a augmenté son prix de 500 Rs supplémentaires, ce qui signifie que le téléphone en question commence désormais à 13 999 Rs. Ceci est pour la version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Mi.com et Amazon reflètent désormais le prix mis à jour. Une doublure argentée est que le modèle haut de gamme 6 Go/128 Go du Redmi Note 10 est toujours répertorié à Rs 15 499, ce qui signifie que son prix reste inchangé pour le moment.

Le Redmi Note 10 est peut-être le premier téléphone Redmi à avoir reçu jusqu’à cinq mises à jour de prix. Le téléphone a été lancé en Inde plus tôt cette année, à un prix de départ de Rs 11 999 et Rs 13 999 était en fait le prix du modèle haut de gamme 6 Go/128 Go. Plus tôt ce mois-ci, Xiaomi avait augmenté les prix des deux modèles du Redmi Note 10 de Rs 500. Cela signifie que la variante de base du Redmi Note 10 a déjà reçu deux mises à jour de prix, d’affilée, ce mois-ci lui-même. Ce n’est pas non plus un cas isolé.

Ce mois-ci, Xiaomi a également abandonné la configuration de base de Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10 Pro Max dans le pays, ce qui rend ces deux téléphones un peu plus chers à l’achat.

Actuellement, le Redmi Note 10 Pro est disponible en deux options uniquement, 6 Go/128 Go et 8 Go/128 Go. Alors que la variante de 6 Go de RAM peut être achetée pour Rs 17 999, la variante de 8 Go de RAM coûte Rs 18 999. Le Redmi Note 10 Pro Max est également disponible dans les mêmes configurations. Alors que la variante de 6 Go de RAM de Redmi Note 10 Pro Max est au prix de Rs 19 999, la variante de 8 Go de RAM est au prix de Rs 21 999.

Fait intéressant, la hausse des prix du Redmi Note 10 survient quelques jours à peine avant le lancement de Redmi 10 Prime le 3 septembre. Ce téléphone est censé être une mise à niveau importante par rapport à son prédécesseur et le moment stratégique de la hausse des prix soulève des inquiétudes si Xiaomi le ferait, peut-être, prix le Redmi 10 Prime supérieur avec toutes les améliorations qu’il apporte. Le Redmi 10 Prime devrait être la variante indienne du Redmi 10 qui contient des fonctionnalités telles qu’un système sur puce MediaTek Helio G88 et un appareil photo principal 50MP.

Le Redmi 9 Prime se vend actuellement en Inde à un prix de départ de Rs 9 999 pour une version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, tandis qu’une version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage vous coûtera 11 999 Rs. Xiaomi a également un téléphone appelé Redmi 9 Power qu’il vend à un prix de départ de Rs 10 999. Il sera intéressant de voir comment Xiaomi évalue le Redmi 10 Prime.

