Xiaomi augmente les prix de ses smartphones et téléviseurs intelligents en Inde

Xiaomi augmente jusqu’à 6 % les prix de ses téléphones et téléviseurs intelligents en Inde. L’entreprise attribue aux pénuries de la chaîne d’approvisionnement le fait que ses produits deviennent plus chers.

Xiaomi augmente les prix de ses téléphones et téléviseurs intelligents en Inde. Selon le service de presse PTI (via Livemint), Xiaomi a annoncé mercredi la hausse des prix en Inde. La société chinoise a déclaré que ses téléphones et téléviseurs deviendraient plus coûteux de 3 à 6 % à partir du 1er juillet.

La raison de la décision de Xiaomi d’augmenter les prix en Inde s’explique par une pénurie de composants et des frais d’expédition plus élevés. Un porte-parole de la marque a déclaré que les pénuries de la chaîne d’approvisionnement étaient répandues depuis l’année dernière, faisant également référence à la pénurie mondiale de puces.

« En raison d’une inadéquation massive entre l’offre et la demande, la majorité des composants utilisés dans les smartphones, les téléviseurs intelligents et d’autres gadgets électroniques (jeux de puces, panneaux d’affichage, pilote d’affichage, panneaux arrière, batterie, etc.) ont vu leurs prix augmenter constamment. », a ajouté le porte-parole de Xiaomi India.

Xiaomi avait précédemment laissé entendre qu’il continuerait à optimiser ses coûts matériels en raison de l’indisponibilité de suffisamment de puces. « Pour être honnête, nous ferons de notre mieux pour offrir le meilleur prix possible aux consommateurs. Mais parfois, nous devrons peut-être répercuter une partie de l’augmentation des coûts sur le consommateur dans différents cas », a déclaré le président de Xiaomi, Wang Xiang, discutant des bénéfices de l’entreprise au quatrième trimestre avec ..

Xiaomi a augmenté discrètement les prix de certains de ses téléphones en Inde au cours des derniers mois. Par exemple, le Redmi Note 10 est déjà plus cher de Rs 1 000 depuis son lancement en avril.

La société n’a pas précisé quels autres modèles de ses téléphones et téléviseurs seront affectés, mais si vous êtes à la recherche d’un appareil Xiaomi, le moment est peut-être venu d’en acheter un avant que les prix n’augmentent.