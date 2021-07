Xiaomi brevète un téléphone pliable rappelant le Samsung Galaxy Z Flip | La technologie

in

Xiaomi brevète un téléphone pliable avec un module de caméra horizontal et un écran secondaire.

Il ne fait aucun doute que les téléphones pliables sont l’avenir, en attendant qu’ils aient des coûts de production plus abordables pour pouvoir être commercialisés à des prix à la portée de la plupart des poches. En attendant, les fabricants de téléphones portables les plus en vue pensent déjà à l’avenir, même si c’est avec des brevets.

Xiaomi Vous savez déjà ce que c’est que de proposer un téléphone pliable au marché, mais il semble s’être inspiré du Galaxy Z Flip pour proposer sa propre version d’un appareil qui abriterait une surprise sous la forme d’un module horizontal à l’arrière . qui aurait deux capteurs de caméra et probablement un écran secondaire.

Xiaomi a déposé un brevet dans le Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), tel que rapporté par 91mobiles. Le brevet montre un téléphone qui se replie au milieu, semblable au Galaxy Z Flip.

La différence réside dans le module horizontal situé à l’arrière où l’on peut voir deux gros capteurs de caméra, et aussi une petite découpe carrée à côté de ce module qui pourrait servir d’écran secondaire pour afficher différentes notifications ou l’heure.

Si nous regardons de près, nous voyons que cet appareil a le contrôle du volume et le bouton d’alimentation dans la zone de droite, tandis que la grille du haut-parleur, le port USB Type-C et le plateau SIM sont situés en bas. Ensuite, à l’avant, il semble avoir une découpe pour loger le capteurs de caméra et flash LED.

Étant donné qu’il s’agit d’un brevet de conception, on ne sait pas si ce projet sera définitivement mis sur le marché, mais puisque nous nous dirigeons vers un changement technologique qui indique qu’à la fin nous aurons tous des téléphones pliables entre nos mains, ces types des brevets chargent beaucoup plus de sens.