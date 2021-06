Xiaomi brise le silence sur la disponibilité du Mi 11 Ultra India, dit le téléphone retardé en raison de “circonstances indépendantes de notre volonté”

Le Mi 11 Ultra a été lancé à Rs 69 999 (12 Go/256 Go) en Inde.

Xiaomi a finalement rompu son silence sur la situation de disponibilité du Mi 11 Ultra India, affirmant que le téléphone est retardé en raison de “circonstances indépendantes de notre volonté”. Le ‘superphone’, comme Xiaomi aime l’appeler, a été lancé fin avril au prix de Rs 69 999 mais il n’a jamais été expédié. Les téléphones Mi 11X et Mi 11X Pro relativement plus grand public qui ont été lancés aux côtés du Mi 11 Ultra, étaient disponibles dès le lancement contrairement au Mi 11X mis en vente à partir du 27 avril et Mi 11X Pro en vente à partir du 3 mai. C’est la première fois que Xiaomi annonce un produit et ne le livre pas depuis si longtemps.

Avant l’annonce officielle d’aujourd’hui, Xiaomi avait gardé un silence glacial autour de la disponibilité du Mi 11 Ultra alors même que les fans et les passionnés se rendaient sur divers forums à la recherche d’une sorte de réponse ou de clarté. Alors que dans le même temps, Xiaomi a continué à commercialiser le téléphone sur les réseaux sociaux en maintenant le battage médiatique vivant sous une forme ou une autre. C’est la première fois, on en parle.

Rencontrez Mi 11 Ultra, le produit le plus ambitieux de Xiaomi en Inde avec le plus grand capteur de caméra pour smartphone au monde

Dans une lettre ouverte aux fans, Xiaomi India a déclaré : « Nous comprenons que beaucoup d’entre vous souhaitent acheter ce smartphone phare ultra-premium. Cependant, en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, nous avons le regret de vous informer qu’il y aura un retard dans l’expédition de Mi 11 Ultra.

Cela ne veut pas dire que la nouvelle est complètement inattendue. Des rapports suggèrent que le gouvernement indien a suspendu pendant des mois les approbations pour l’importation d’appareils électroniques finis contenant des modules Wi-Fi en provenance de Chine, poussant de nombreuses marques à retarder leurs lancements. Inutile de dire que cela affecte tous les smartphones importés de Chine et que le Mi 11 Ultra, du moins pour le moment, n’est pas fabriqué en Inde comme le Mi 11X ou le Mi 11X Pro.

«Nous travaillons dur pour l’apporter le plus tôt possible. Nous espérons que la situation actuelle s’améliorera bientôt et que nous serons en mesure de communiquer la date de vente au plus tôt.

Nous savons que vous attendiez avec impatience d’en savoir plus sur la date de vente de Mi 11 Ultra, mais avant de pouvoir répondre à toutes vos questions, nous voulions être certains de certaines choses de notre côté. Voici une mise à jour sur le Mi 11 Ultra. Lisez la lettre pour en savoir plus.#Mi11Ultra pic.twitter.com/flUNfK4qOo – Mi India (@XiaomiIndia) 2 juin 2021

Essentiellement, la disponibilité de Mi 11 Ultra est soumise à quelques conditions, ce qui signifie – et si les restrictions signalées par l’Inde sur lesdits produits chinois sont exactes – personne, même Xiaomi ne peut garantir si son téléphone le plus ambitieux sera jamais vendu. en Inde.

