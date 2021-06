Xiaomi casse Prime Day avec ce mobile 5G qui ne coûte que 145 euros | La technologie

in

Le POCO M3 Pro est l’un des mobiles les plus attrayants de 2021, et bien qu’il soit extraordinairement bon marché, il possède des fonctionnalités telles que la 5G ou la triple caméra arrière.

Le Prime Day est l’un des meilleurs jours de l’année pour acheter un nouveau téléphone mobile, c’est pourquoi de nombreuses personnes attendent et attendent de voir quelles offres Amazon sortira du chapeau au cours de ces deux jours, et elles sont déjà disponibles. Le magasin ne déçoit pas et il y a des bonnes affaires authentiques jamais vues à ce jour.

L’un d’eux est Particulièrement recommandé pour ceux qui recherchent un mobile bon marché doté de la 5G et qui est Xiaomi, ou plutôt d’une marque Xiaomi comme POCO. Nous parlons du POCO M3 Pro avec 5G, qui est maintenant en vente pour seulement 145 euros.

Oui, vous avez bien lu : c’est un mobile avec 5G qui ne coûte que 145 euros, c’est donc l’un des moins chers du moment avec cette technologie, qui nous accompagne depuis de nombreuses années.

Le smartphone 5G le moins cher de POCO avec un écran de 6,5 pouces, un appareil photo de 48 MP, jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage.

En plus de l’Internet mobile le plus rapide possible, ce POCO M3 Pro offre bien plus, comme nous l’avons vu de première main dans son examen complet, qui nous a laissé très satisfaits dans pratiquement tous les domaines.

Si vous êtes intéressé par cette offre, vous devez être un utilisateur d’Amazon Prime pour en profiter, même si heureusement, cela vous aide à vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime.

5G à un prix avantageux et bien plus encore

Le prix de ce téléphone est absolument trompeur, et nous sommes habitués à des mobiles à 200 euros ayant des problèmes d’autonomie, de puissance ou de connectivité, mais ce n’est pas le cas.

Dans ce cas, la connectivité est plus que résolue avec la 5G et le WiFi AC, donc j’ai en appels vidéo comme en téléchargements vous n’aurez aucun problème, mais pas que : équipez-en un Écran Full HD + avec taux de rafraîchissement de 90 Hz, une touche “premium” à laquelle on ne pouvait s’attendre pour si peu d’argent.

Ce sont les téléphones mobiles les plus vendus sur Amazon Espagne, parmi lesquels se distinguent plusieurs smartphones Xiaomi, une marque qui domine massivement le haut de ce magasin.

Son processeur n’est pas un Snapdragon comme POCO nous l’a habitué, mais un Dimensity 700, une puce spécialement conçue par Mediatek pour fournir la 5G à un prix abordable aux marques qui le souhaitent.

Il dispose également d’une charge rapide à 18W, le complément parfait de sa batterie, qui atteint facilement deux jours d’autonomie avec une utilisation normale, plus que suffisant pour la grande majorité des utilisateurs.

Un autre détail à noter est que a NFC pour les paiements mobiles, quelque chose qui jusqu’à récemment était rare en dessous de 300 euros mais peu à peu quelque chose d’absolument clé a été fait.

