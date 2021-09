Xiaomi : ces téléphones importés bloqués sur des marchés interdits fonctionnent à nouveau

Gardez à l’esprit que, officiellement, la politique de Xiaomi est de n’autoriser l’exportation d’aucun de ses produits vers les pays et régions répertoriés où ses téléphones sont interdits. Cependant, il semble que Xiaomi s’attaque uniquement aux contrebandiers actifs du marché gris qui amènent ses téléphones sur des marchés interdits et les revendent. Il semblerait que les gens achètent un téléphone Xiaomi sur un marché légal et le mettent dans un marché interdit juste pour l’utiliser et non pour le revendre.