Xiaomi commence à bloquer à distance les mobiles importés illégalement | La technologie

Si vous activez votre téléphone Xiaomi dans l’un de ces pays, le terminal pourrait être bloqué pour toujours.

Avec la mondialisation sociale, économique et même technologique, il est assez courant d’acheter un produit dans un autre pays pour l’utiliser dans un autre, et sûrement à une occasion vous avez ramené de vos vacances bien méritées quelques appareils électroniques qui n’étaient pas présents dans votre pays de résidence et, en principe, sans aucun problème lors de leur utilisation.

Mais cela ne fonctionne pas exactement de cette façon avec tous les pays ou toutes les marques. La politique d’exportation de Xiaomi interdit la vente de ses smartphones dans certaines régions comme Cuba, l’Iran, la Syrie, la Corée du Nord, le Soudan ou la Crimée.

La société chinoise maintenant, il bloquerait les appareils des gens s’ils les activaient dans l’une de ces régions, quelque chose qui n’est pas inclus dans les conditions d’utilisation mais qu’il semble qu’ils fassent en ce moment.

Tous nos smartphones nécessiteront, tôt ou tard, une connexion Internet ou de données pour télécharger des applications ou des mises à jour, et Xiaomi pourrait finir par les bloquer à distance, rendant votre téléphone inutilisable et ne vous laissant d’autre choix que de le rendre ou même de perdre tous vos argent investi.

Plus précisément, certains utilisateurs de ces pays reçoivent un message sur fond noir dans lequel il est dit en gros que “cet appareil est bloqué”.

Plus précisément, dans les conditions d’utilisation, vous pouvez lire « l’acheteur ne peut exporter aucun produit acheté auprès du vendeur vers un pays ou un territoire ou n’importe où si les lois sur le contrôle des exportations l’interdisent. Les pays et territoires interdits comprennent Cuba, l’Iran, la Syrie, la Corée du Nord, le Soudan et la région de Crimée. »

De cette façon, vous devez faire très attention non seulement à l’endroit où vous achetez votre téléphone, mais aussi à l’endroit où vous finissez par l’activer, bien que nous parlions de pays très spécifiques qui ont des entrées très restrictives.