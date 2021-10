Xiaomi confirme les modèles Redmi Note 11 Pro avant le lancement du 28 octobre : vérifiez les caractéristiques et les prix probables

Alors que les affiches de Redmi Note 11 révèlent des détails de conception, Redmi a annoncé un écran AMOLED plus grand pour la montre 2. (Redmi)

Le fabricant chinois d’équipement d’origine Xiaomi lancera le Redmi Note 11 le 28 octobre. La société a également annoncé la Redmi Watch 2, qui accompagnera le smartphone, à l’approche du lancement.

Alors que les affiches de Redmi Note 11 révèlent des détails de conception, Redmi a annoncé un écran AMOLED plus grand pour la montre 2. Le directeur général de Redmi, Lu Weibing, a également confirmé le Redmi Note 11 Pro. Des fuites antérieures avaient suggéré que la société lancerait plusieurs modèles Redmi Note 11.

Weibing a republié une liste sur Weibo, l’équivalent chinois de Twitter, à propos de la Redmi Watch 2 et de la variante de stockage 8 Go + 128 Go de la Redmi Note 11 Pro. Une rediffusion similaire pour la variante Redmi Note 11 Pro+ a également été effectuée.

Ces reposts confirment au moins deux modèles Pro dans la gamme Redmi Note 11.

Weibing a également partagé plusieurs affiches teaser qui confirment la prise en charge de Bluetooth v5.2, NFC multifonction et Wi-Fi 6.

Le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a également taquiné une prise audio de 3,5 mm dans le Redmi Note 11. L’affiche de Jun montre la partie supérieure du téléphone, abritant la prise audio, le micro et une grille de haut-parleur JBL. Le téléphone dans le teaser est fini en gris mat et dispose d’un module de caméra noir en saillie. Jun post ajoute que le Redmi Note 11 nagerait à contre-courant et conserverait la prise audio 3,5 mm.

Des fuites précédentes avaient suggéré que Xiaomi fixerait le prix du Redmi Note 11 à environ Rs 14 000. Le Redmi Note 11 Pro pourrait commencer à environ Rs 18 700, tandis que le Redmi Note 11 Pro + devrait être au prix d’environ Rs 25 700.

Le Redmi Note 11 sera probablement alimenté par le processeur SoC MediaTek Dimensity 810, tandis que le Redmi Note 11 Pro fonctionnera sur le SoC MediaTek Dimensity 920. Le Redmi Note 11 Pro+ comportera le processeur SoC MediaTek Dimensity 1200 AI sous le capot. Les trois téléphones sont susceptibles d’être équipés d’écrans à 120 Hz, de batteries de 5 000 mAh et d’un stockage intégré pouvant atteindre 256 Go.

