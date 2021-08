Xiaomi confirme l’existence du Redmi 10 ainsi que ses spécifications et son design | La technologie

in

Xiaomi a enfin confirmé l’existence du Redmi 10 ainsi que ses premières spécifications.

Il y a quelques jours, Xiaomi a divulgué l’existence du Redmi 10 montrant certaines spécifications qui montraient que la société chinoise allait parier assez fortement sur cette nouvelle itération de l’appareil, et ce n’était qu’une question de temps avant que son existence ne soit enfin faite officiel.

Ainsi, quelques heures plus tard, c’était déjà Xiaomi lui-même sur son compte Twitter officiel, qui a non seulement confirmé l’existence de l’appareil, mais également certaines spécifications et le design.

Dans une série d’images promotionnelles qu’ils viennent de partager, le constructeur a confirmé que le téléphone sera disponible très prochainement, avec certaines spécifications et aussi les couleurs dans lesquelles il sera commercialisé.

La #RedmiSeries est de retour ! Curieux de # Redmi10 ? Restez à l’écoute! pic.twitter.com/w8tvOldFJJ – Xiaomi (@Xiaomi) 14 août 2021

Dans les affiches promotionnelles, nous pouvons voir le module caméra du Redmi 10, mais aussi l’information qu’il aura un panneau à résolution FullHD + avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les trois couleurs avec lesquelles il sera commercialisé sont également présentées, comme le gris anthracite, le blanc et le bleu marine.

Il a un arrière redessiné, offrant un module de caméra plus grand, similaire à celui vu sur le Mi 10 Ultra. Son capteur de caméra principal est de 50 Mpx sous une configuration de quatre caméras au total, et il est également révélé que le téléphone aura des haut-parleurs stéréo.

Un énorme #LevelUp sur #Redmi10 ! En regardant l’affiche, pouvez-vous deviner quelles fonctionnalités ont été mises à niveau ? pic.twitter.com/duKO1peADL – Xiaomi (@Xiaomi) 14 août 2021

D’autre part le lecteur d’empreintes digitales s’est déplacé de l’arrière vers le côté et sert également de bouton d’alimentation. De même, le connecteur audio a été déplacé, plus précisément vers le haut.

Enfin, le téléphone aura un Écran de 6,5 pouces, un taux de rafraîchissement adaptatif qui change avec le contenu de l’écran, et sera alimenté par le Processeur Helio G88 et avec une batterie 5000mAh avec prise en charge de la charge rapide 18W.