Xiaomi confirme prématurément le Redmi 10, et il s’annonce très prometteur

Xiaomi a abandonné le Redmi 10 plus tôt. Apparemment par accident. Le téléphone en question, qui, selon toute vraisemblance, succédera au Redmi 9 a été confirmé prématurément par Xiaomi via un article de blog vendredi – qui a maintenant été retiré – révélant sa conception complète et ses spécifications matérielles ne laissant rien à l’imagination. Espérons que l’annonce officielle ainsi que les détails des prix et de la disponibilité devraient suivre assez tôt.

Sur la base de tout ce qui est partagé dans le billet de blog (repéré pour la première fois par des gens de XDA Developers), le Redmi 10 semble très prometteur. À première vue, tout est sur le point d’être une refonte importante du Redmi 9. Pour ceux qui ne le savent pas, la série Redmi “numéro” s’adresse aux acheteurs soucieux de leur budget et est l’un des best-sellers de Xiaomi sur des marchés comme l’Inde. La série se situe en dessous de la Redmi Note dans la hiérarchie, c’est-à-dire que ces téléphones ont généralement un prix d’environ Rs 10 000.

Si le Redmi 10 est tarifé de la même manière, il finira par inadvertance par être beaucoup de téléphone pour beaucoup moins d’argent.

Voici les spécifications :

Le Redmi 10 aura un écran 1080p de 6,5 pouces avec une découpe perforée. Il sera livré avec un taux de rafraîchissement rapide de 90 Hz qui sera adaptatif, ce qui signifie qu’il pourra basculer dynamiquement entre différents taux de rafraîchissement (45/60/90 Hz) en fonction du contenu. C’est bien sûr pour économiser la batterie.

Sous le capot, le Redmi 10 contiendra un système sur puce MediaTek Helio G88 associé à jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Plus précisément, nous examinons trois configurations : 4 Go/64 Go, 4 Go/128 Go et 6 Go/128 Go. Le logiciel à l’intérieur du téléphone sera MIUI 12.5 basé sur Android 11. Le package sera alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18 W via USB Type-C.

Pour la photographie, le Redmi 10 disposera de quatre appareils photo à l’arrière : un principal 50MP, un ultra grand-angle 8MP et deux appareils photo 2MP, un pour les macros et un autre pour les portraits. Sur le devant, il viendra avec un appareil photo 8MP.

Une prise audio de 3,5 mm, une sortie de haut-parleur unique et un lecteur d’empreintes digitales latéral complètent l’ensemble.

Le design du Redmi 10 semble inspiré du Redmi Note 10T 5G récemment lancé, mais pour être clair, le Redmi 10 sera un téléphone 4G uniquement. Il se déclinera en trois coloris : gris, blanc et bleu.

La série de numéros Redmi a presque toujours fait son chemin vers l’Inde, il est donc prudent de supposer que Xiaomi lancera le Redmi 10 dans le pays le plus tôt possible.

