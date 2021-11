Xiaomi confirme que la mise à jour MIUI 12.5 Enhanced ne sera pas disponible sur ces téléphones Redmi : consultez la liste complète ici

Xiaomi devrait dévoiler le MIUI 13 le mois prochain. (.

Le logiciel Xiaomi MIUI 12 a eu l’une des durées de vie les plus longues de l’histoire de MIUI. La mise à jour est arrivée l’année dernière avec des mises à niveau des fonctionnalités et des changements visuels par rapport au MIUI 11.

Cependant, la mise à jour incluait plusieurs problèmes de performances et de stabilité, obligeant Xiaomi à pousser les mises à niveau incrémentielles. Début 2021, la marque chinoise de smartphones a annoncé le MIUI 12.5 en tant que mise à niveau incrémentielle. Plus tôt cette année, alors que les utilisateurs espéraient MIUI 13, la société a laissé tomber une surprise en annonçant une autre mise à niveau incrémentielle – MIUI 12.5 Enhanced.

Il a été rapporté que le Xiaomi Mi MIX 4, sorti en août, ferait ses débuts avec le MIUI 13. Cependant, le fondateur de Xiaomi, Lei Jun, a déclaré que le MIUI 13 avait besoin de plus de polissage. Le MIUI 12.5 Enhanced était une solution provisoire pour le smartphone tout écran.

Le MIUI 12.5 Enhanced a depuis frappé quelques téléphones depuis lors. Alors que certains appareils ont déjà reçu le logiciel mis à niveau, beaucoup d’autres attendent toujours le correctif. Maintenant, Xiaomi a annoncé que la mise à jour pourrait ne pas arriver du tout. Le fabricant de smartphones a déclaré que la mise à jour n’atteindrait pas certains téléphones Redmi.

Selon la chaîne Mi Fans Home sur Telegram, Xiaomi a annulé la mise à jour MIUI 12.5 Enhanced pour Redmi Note 7, Note 7 Pro et Note 7S, Y3, Redmi 7 et 7A.

Le message a également indiqué que la nouvelle version n’atteindrait pas le Xiaomi Mi A3, ce qui n’est pas surprenant car il fonctionne sous Android dans le cadre du programme Android One.

Xiaomi avait précédemment annulé la mise à jour MIUI 12 pour les Redmi 7 et Redmi Y3. Cependant, le Redmi 7 a toujours reçu les mises à jour MIUI 12 et MIUI 12.5.

Xiaomi devrait dévoiler le MIUI 13 le mois prochain. Il devrait sortir le nouveau logiciel MIUI avec sa nouvelle gamme de smartphones Android 12. Cependant, certains des nouveaux téléphones peuvent toujours fonctionner sous Android 11.

