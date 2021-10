Xiaomi confirme que la série Redmi Note 11 apportera une charge de 120 W

TL;DR

Plus de détails sur la série Redmi Note 11 sont apparus. La variante « Pro Plus » gagnera 120W de charge avec une conception de batterie « double cellule » par teaser. Redmi a également confirmé plusieurs spécifications supplémentaires avant le lancement de la ligne téléphonique.

La marque Redmi de Xiaomi dévoile de nombreux détails de la série Redmi Note 11 avant son lancement plus tard cette semaine. Nous avons déjà un avant-goût du design du téléphone. Maintenant, nous avons une meilleure idée des spécifications de base des téléphones, y compris des chiffres de charge vertigineux.

Selon plusieurs teasers publiés sur Weibo, la série Redmi Note 11 proposera une charge de 120 W, ce qui en fera le premier téléphone Redmi à atteindre cette marque. Les téléphones peuvent utiliser une conception « double cellule » qui diminue la résistance de charge et la tension, tandis qu’un système de refroidissement liquide à base de graphite maintient les températures sous contrôle.

Notamment, la prise en charge de la charge de 120 W pour n’importe quel téléphone, sans parler d’un milieu de gamme, est décidément impressionnante. Cela alignerait la série Redmi Note 11 sur les offres plus premium de Xiaomi, comme le 11T Pro. Cependant, ne soyez pas trop excité si vous êtes intéressé par la norme ou la Note 11 Pro. Xiaomi peut réserver cette fonctionnalité pour l’appareil de haut vol et s’installer sur des vitesses de charge plus lentes pour le casting de soutien. Lu Weibing de Xiaomi a récemment annoncé qu’un modèle « Pro Plus » pourrait être en préparation aux côtés d’un modèle Pro.

Série Redmi Note 11 : autres spécifications

Redmi a également taquiné de nombreuses autres spécifications. Nous savons que la gamme Redmi Note 11 peut comporter des écrans AMOLED 120 Hz, une caméra perforée à l’avant, une prise casque 3,5 mm et des haut-parleurs JBL. La prise en charge du Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et NFC sont également taquinées. Les configurations de RAM/stockage pour les modèles Pro et Pro Plus peuvent également inclure des options 6 Go/128 Go, 8 Go/128 Go et 8 Go/256 Go.

La série Redmi Note 11 s’annonce comme un choix convaincant de milieu de gamme. Attendez-vous à ce que ces détails et plus encore apparaissent lorsque la ligne téléphonique fera ses débuts le 28 octobre.