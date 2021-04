Mi 11 Ultra

Xiaomi, jeudi 1er avril, a annoncé qu’elle lancerait le Mi Mix Ultra en Inde le 23 avril. Avant de demander, non, ce n’est pas une farce élaborée de la part de la société. Xiaomi apporte en effet son téléphone le plus puissant à ce jour dans le pays, le même téléphone qui, selon lui, peut aller au coude à coude avec des appareils photo professionnels comme le Sony RX100.

Le Mi 11 Ultra, lancé il y a à peine deux jours en Chine, est un téléphone phare avec un matériel similaire à un Samsung Galaxy S21 Ultra et un iPhone 12 Pro Max. Sa fonction de tête d’affiche est son ensemble de caméra arrière unique – qui est si énorme qu’il a déjà frappé la ville meme – qui abrite l’un des ensembles de tireurs les plus puissants que nous ayons jamais vus sur un smartphone.

Xiaomi est tellement confiant sur les caméras du Mi 11 Ultra que le PDG Lei Jun ne l’a même pas comparé à un autre smartphone, mais au Sony RX100. Vous pouvez dire que c’était un peu exagéré, mais cela n’enlève rien au fait que les caméras Mi 11 Ultra sont dans une ligue à part, du moins sur le papier.

Matériel de caméra Mi 11 Ultra

Alors, parlons de matériel. Le Mi 11 Ultra dispose d’un appareil photo principal de 50 MP avec un grand capteur Samsung GN2 1 / 1,12 pouce – c’est une première pour n’importe quel smartphone sur le marché aujourd’hui. Ce capteur se trouve derrière un objectif à ouverture f / 1,95 à stabilisation optique.

Le Mi 11 Ultra dispose de deux autres 48 appareils photo (Sony IMX598), l’un avec un objectif ultra grand angle derrière un objectif f / 2.2 avec un champ de vision de 128 degrés et un autre avec un téléobjectif de type périscope pour un zoom total de 120x.

L’examen habituel de DxOMark place le nouveau téléphone de Xiaomi bien au-dessus du Huawei Mate 40 Pro Plus, ce qui en fait le meilleur appareil photo pour smartphone disponible aujourd’hui – si vous aimez ce genre de choses. Donc, il y a sûrement beaucoup à espérer.

Mais va-t-il voler?

Cela dit, c’est également un gros risque que Xiaomi prend. La dernière fois qu’il a fait quelque chose d’aussi «choquant», c’était en 2017 lorsqu’il a lancé ici le Mi Mix 2 plutôt non conventionnel. Ce téléphone n’a pas si bien fonctionné, bien qu’il soit en avance sur son temps en ce qui concerne la conception et l’ensemble des fonctionnalités. À bien y penser, c’est l’histoire de la plupart des téléphones phares de la marque «Mi» en Inde.

Mais au début de 2020, Xiaomi a réaligné son objectif et sa stratégie et a présenté ce que j’aime appeler, Mi 2.0. Il a ensuite lancé les téléphones Mi 10, Mi 10T et Mi 10T Pro en Inde la même année et avec la série Mi 11, il cherche à continuer sur cette voie.

Là encore, le Mi 11 Ultra n’est pas votre produit phare typique. Bien sûr, l’accent est mis sur les caméras, mais ce n’est pas en reste dans les autres domaines également.

Le téléphone dispose d’un écran E4 AMOLED de 6,81 pouces avec une résolution 2K ou QHD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un support Dolby Vision. Il est alimenté par le Snapdragon 888 avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS3.1. Il existe également une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide avec et sans fil de 67 W. Pour compléter le tout, des haut-parleurs stéréo doubles Harmon Kardon et une résistance à l’eau et à la poussière IP68 – ce bit est une première pour tout téléphone Xiaomi.

En Chine, le Mi 11 Ultra commence à 5 999 CNY (environ 66 500 Rs) pour la variante de base avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Peu importe à quel point Xiaomi prix le téléphone en Inde, il ne fait aucun doute que le Mi 11 Ultra finira par devenir son produit le plus cher en Inde à ce jour. Xiaomi pense probablement qu’avec OnePlus qui monte dans l’échelle des prix cette année, il y a maintenant un espace encore plus grand pour un «tueur phare» viable et c’est l’espace qu’il cherche à capturer après avoir déjà jeté des bases solides avec la série Mi 10. L’opportunité est là (c’est quelque chose que même Vivo essaie de tirer le meilleur parti de la série X60). Espérons que dans cette seconde venue, les acheteurs seront plus accueillants.

