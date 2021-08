Xiaomi confirme que Mi Mix 4, Mi Pad 5 sera lancé le 10 août

TL;DR

Xiaomi a confirmé que le Mi Mix 4 sera lancé la semaine prochaine. La société devrait organiser son 10e anniversaire, présidé par Lei Jun, le 10 août. La série Mi Pad 5 sera lancée lors du même événement, avec un stylet.

Mise à jour : 6 août 2021 (00 h 45 HE) : Après que Xiaomi ait confirmé que le Mi Pad 4 sera lancé lors de son événement du 10 août en Chine, il a également fait un clin d’œil à sa gamme de tablettes. Selon un nouveau post de Weibo, la société lancera la série Mi Pad 5 aux côtés de son prochain smartphone phare. Voir les deux invitations ci-dessous.

Aucune image teaser ne révèle de nombreux détails sur les appareils, mais l’image du Mi Pad 5 est un peu plus révélatrice. Un stylet, auquel Xiaomi fait également allusion dans le corps du message, est une caractéristique importante. On a également un aperçu du côté de la tablette, suggérant des coins arrondis et des bords légèrement biseautés.

Article original : 3 août 2021 (5 h 05 HE): De nombreuses preuves suggèrent que Xiaomi lancera bientôt une nouvelle suite de tablettes et un nouveau smartphone premium. Cependant, la société est restée silencieuse sur une date de lancement confirmée. Maintenant, il semble que ces nouvelles ardoises et téléphones pourraient arriver avant la fin du mois.

Xiaomi a annoncé un événement présidé par le fondateur de l’entreprise, Lei Jun, écrit pour le 10 août à 19h30 CST (19h30 HE). L’événement couvrira les récentes “bonnes nouvelles” de Xiaomi et se concentrera sur les “10 choix les plus difficiles” de juin au cours de l’existence de l’entreprise.

La description de l’événement n’est pas beaucoup plus précise que cela, laissant les petits détails ouverts à l’interprétation. Un leaker pense que Xiaomi fera plus que parler lors de l’événement.

Selon le pronostiqueur de Weibo, Bald Panda, les séries Xiaomi Mi Mix 4 et Mi Pad 5 feront leurs débuts lors de l’événement. Bien qu’il y ait peu de preuves pour corroborer cette affirmation, il est clair que nous nous dirigeons vers un lancement imminent.

Xiaomi Mi Pad 5 et Mi Mix 4 : à quoi peut-on s’attendre ?

La série présumée Xiaomi Mi Pad 5 a récemment été détectée dans plusieurs agences de certification, suggérant qu’un lancement est imminent. La société a également taquiné une reprise tant attendue de Mi Mix en février. Les détails découverts dans le code MIUI 13 suggèrent qu’un produit phare avec une caméra sous-écran arrive bientôt.

Le Mi Mix 4 et le Mi Pad 5 sont sans doute les appareils Xiaomi les plus attendus depuis un certain temps, mais ils pourraient être lancés dans l’une des semaines les plus chargées de l’année. Samsung dévoilera ses nouveaux produits le 11 août, tandis que son rival chinois Honor devrait lancer le Magic 3 un jour plus tard.