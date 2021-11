Xiaomi conserve la pole position au troisième trimestre mais les livraisons de smartphones baissent en raison d’une pénurie de composants : rapport

Le rapport d’IDC attribue la baisse des livraisons de smartphones à une « manque de composants »

Après avoir enregistré une croissance pendant quatre trimestres consécutifs, le marché indien des smartphones a chuté de 12% en glissement annuel (YOY) au troisième trimestre 2021 se terminant le 30 septembre, selon le rapport d’International Data Corporation (IDC). L’Inde possède le troisième plus grand marché de smartphones 5G et représente 7 % des expéditions mondiales. Au cours du dernier trimestre, 48 millions d’unités de smartphones ont été expédiées, selon le rapport. Même le principal fabricant de téléphones Xiaomi a connu une baisse de ses livraisons au troisième trimestre 2021.

Le rapport d’IDC attribue la baisse des livraisons de smartphones à une «pénurie de composants» et à une base de comparaison inhabituellement élevée au troisième trimestre de 2020. Le troisième trimestre de l’année dernière a vu l’expédition de 54,2 millions d’unités. En comparaison d’un trimestre à l’autre, il y a une croissance de 47 pour cent.

Xiaomi a continué de dominer le marché des smartphones en Inde, ses expéditions ayant baissé à 17% en glissement annuel. Samsung, avec une baisse de 33%, est resté au deuxième rang, suivi de Vivo (13% de baisse) et Realme (5% de baisse) et Oppo au cinquième rang des expéditions. Le spin-off de Xiaomi, Poco, a cependant connu une croissance élevée de 65% en glissement annuel des expéditions.

Les canaux en ligne ont contribué pour 52 % des expéditions et ont enregistré une baisse de 5 % en glissement annuel, tandis que les canaux hors ligne ont enregistré une baisse de 18 % des expéditions en glissement annuel.

Le rapport indique en outre que, de janvier à septembre 2021, 17 millions de smartphones 5G ont été expédiés en Inde, le troisième plus grand marché de smartphones. Dix millions d’unités ont été expédiées à un prix de vente moyen de 401 $ (environ Rs 29 800) au cours du trimestre.

Navkendar Singh, directeur de recherche, Appareils clients et IPDS, IDC India, dans le rapport Quarterly Mobile Phone Tracker, a déclaré. En raison de problèmes d’approvisionnement, le 4T21 devrait connaître une baisse, entraînant des expéditions annuelles inférieures à 160 millions en 2021. Le premier semestre 2022 restera difficile, avec une certaine détente attendue au second semestre 2022. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.