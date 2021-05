Xiaomi conserve la première place pour la plupart des smartphones expédiés en Inde au premier trimestre 2021: IDC

Xiaomi Mi 10i était le principal modèle 5G au premier trimestre de cette année,

Xiaomi est la première entreprise de smartphones en Inde pour le 15e trimestre consécutif, soit plus de quatre années consécutives. Le directeur de la société en Inde et vice-président mondial, Manu Kumar Jain, a déclaré que Xiaomi avait expédié le plus grand nombre de smartphones en Inde au premier trimestre 2021. Citant un rapport d’IDC, il a confirmé que le géant des smartphones avait obtenu 27,2% de part de marché en Inde dans les smartphones. De plus, Xiaomi a vendu plus de trois millions de Mi 11, Mi 11 Pro et Mi 11 ultra dans le monde depuis leur lancement en Chine en décembre de l’année dernière, puis dans le monde en février de cette année.

Selon le rapport préparé par IDC, Xiaomi a expédié 10,4 millions d’unités en Inde au premier trimestre 2021, même lorsque la part de marché a légèrement diminué par rapport au premier trimestre 2020 qui a vendu 10,1 millions de combinés. Suit de près Samsung avec 7,3 millions d’unités expédiées et capturant 19% des parts de marché. Vivo et Oppo ont pris la troisième et la quatrième place avec respectivement 17,3 pour cent et 12,2 pour cent de part de marché. Realme a vendu 4,1 millions de téléphones et a obtenu une part de marché de 10,7%.

Alors que Mi 10i était le principal modèle 5G au premier trimestre de cette année, les modèles de la série Redmi 9 représentaient 10% de la demande globale de Xiaomi en Inde, selon le rapport d’IDC.

Par ailleurs, Xiaomi s’est rendu sur le site de microblogage chinois Weibo pour annoncer que les modèles de la série Mi 11 se sont vendus à plus de 3 millions d’unités dans le monde. Le chiffre des ventes des modèles Mi 11 a été calculé entre janvier et avril 2021 en utilisant les registres de ventes des détaillants tiers et d’autres sources externes. La série Mi 11 a fait des affaires en 2021 pendant seulement trois mois après son annonce dans le monde entier en février.

Les modèles Mi 11 haut de gamme, Mi 11 Ultra et Mi 11 Pro, en revanche, sont arrivés beaucoup plus tard après leur lancement en Chine en mars. Seul Mi 11 Ultra est désormais disponible en Inde pour 69 990 Rs.

