Xiaomi dépasse Apple pour devenir la deuxième marque de smartphones

Il semble que Xiaomi passe une excellente année 2021. En plus de fabriquer les meilleurs téléphones Android sous la forme des Mi 11 Ultra et Mi 11, Xiaomi a vendu des dizaines de millions de téléphones à petit budget de la série Redmi, ce qui lui permet de dépasser Apple pour devenir le deuxième fabricant de smartphones au monde.

Les dernières données de Canalys révèlent que Xiaomi détient désormais une part de marché mondiale de 17%, battue uniquement par Samsung à 19%. La firme note que Xiaomi a connu une croissance massive de 83% d’une année sur l’autre, Samsung vantant une augmentation de 15% et Apple à seulement 1%. OPPO et Vivo, quant à eux, occupent la quatrième place avec une part de marché de 10 %.

L’élan de Xiaomi vient d’une forte concentration sur le segment budgétaire – le Redmi Note 10 Pro est le téléphone économique à battre en 2021 – combiné à une incursion sur de nouveaux marchés. Selon le directeur de recherche de Canalys Ben Stanton, la majeure partie de la croissance de Xiaomi au cours de l’année dernière a été réalisée sur les marchés internationaux :

Xiaomi développe rapidement ses activités à l’étranger. Par exemple, ses expéditions ont augmenté de plus de 300 % en Amérique latine, de 150 % en Afrique et de 50 % en Europe occidentale. Il transforme maintenant son modèle commercial de challenger en opérateur historique, avec des initiatives telles que la consolidation des partenaires de distribution et une gestion plus prudente des stocks plus anciens sur le marché libre. Cependant, il reste largement orienté vers le marché de masse et comparé à Samsung et Apple, son prix de vente moyen est d’environ 40% et 75% de moins.

Une écrasante majorité des ventes de Xiaomi proviennent d’appareils grand public des séries Redmi et Redmi Note, mais la marque produit de plus en plus de produits phares qui peuvent affronter le meilleur de Samsung et d’autres. Le Mi 11 Ultra en particulier est un téléphone hors du commun qui surpasse à peu près tous les autres téléphones Android en ce qui concerne les prouesses de l’appareil photo. Mais avec de nombreux fabricants en lice dans cette catégorie, Stanton note que Xiaomi a du pain sur la planche :

Ainsi, une priorité majeure pour Xiaomi cette année est de développer les ventes de ses appareils haut de gamme, tels que le Mi 11 Ultra. Mais ce sera une bataille difficile, avec OPPO et Vivo partageant le même objectif, et tous deux prêts à dépenser beaucoup d’argent sur le marketing au-dessus de la ligne pour construire leurs marques d’une manière que Xiaomi ne l’est pas.

Avec la deuxième position maintenant solidifiée, Stanton dit que Xiaomi vise maintenant directement le sommet :

Tous les fournisseurs se battent pour garantir l’approvisionnement en composants dans un contexte de pénurie mondiale, mais Xiaomi vise déjà le prochain prix : remplacer Samsung pour devenir le plus grand fournisseur au monde

Mon téléphone Android préféré de 2021

Le Mi 11 Ultra est le produit phare d’Android à battre. Avec un panneau AMOLED massif de 120 Hz, le dernier matériel interne et des caméras vraiment remarquables avec un écran arrière innovant pour prendre des selfies, le Mi 11 Ultra offre un ensemble global difficile à refuser.

