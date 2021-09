Xiaomi dépasse Apple pour devenir le premier fabricant mondial de wearables

Mettre à jour [Sat 4th Sep, 2021 04:55 BST]: Comme on pouvait s’y attendre, le site Web de l’anniversaire de Kunio-kun a révélé qu’un nouveau projet était en cours de développement. Cela s’appelle Kunio-kun no Sangokushi dayo : Zeiin Shuugou ! (merci, Gematsu). Il sera édité par Arc System works et développé par APlus Games. […] More