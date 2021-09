Xiaomi dépasse Apple Watch avant le lancement de la série 7, selon un rapport

Un nouveau rapport affirme qu’Apple a été dépassé par Xiaomi dans les livraisons de bracelets portables au deuxième trimestre de 2021.

Selon Canalys :

Xiaomi a dépassé Apple pour devenir le premier fournisseur de bracelets portables au deuxième trimestre 2021. Les performances de Xiaomi ont été renforcées par le lancement du Mi Smart Band 6, malgré l’Inde, l’un des bastions de Xiaomi, et non sur la liste de lancement mondiale initiale. Huawei s’est accroché à la troisième place, comptant principalement sur la Chine pour rester à flot. “Xiaomi a pris une décision sage pour accélérer la sortie du Mi Band 6, qui est un appareil plus convaincant que son prédécesseur”, a déclaré Cynthia Chen, analyste de recherche chez Canalys. “Le pivot rapide de Xiaomi vers les montres de base a également aidé l’entreprise à augmenter ses expéditions de montres-bracelets de 1,3 million d’unités ce trimestre.”

La nouvelle précède une rumeur selon laquelle Apple Watch Series 7 révèle plus tard ce mois-ci, où Apple devrait lancer un nouveau design avec des écrans légèrement plus grands, un meilleur processeur interne, etc.

Selon les chiffres de Canalys, Apple a expédié 7,9 millions de montres au deuxième trimestre, représentant 19,3% de part de marché. Xiaomi a entre-temps expédié 8 millions de bracelets portables, battant juste Apple pour une part de marché de 19,6%. Cependant, la croissance annuelle d’Apple était de près de 30 % contre environ 2,6 % pour Xiaomi.

En ce qui concerne les livraisons de montres intelligentes par opposition aux bracelets portables, Apple domine toujours le marché avec une part de 31,1%, bien devant Huawei, son prochain concurrent de placard :

Apple continue de dominer le marché mondial des montres-bracelets, avec une part de marché de 31,1 % au deuxième trimestre 2021. Les récents mouvements de fournisseurs incluent Samsung s’alliant à Google pour développer Wear OS 3, le lancement de la série Galaxy Watch4 de Samsung avec de nouveaux biocapteurs et un chipset 5 nm et des challengers tels que Oppo, Huami (Zepp) et d’autres développant des composants et des solutions internes pour leurs montres, marquant une étape majeure dans le développement de la montre intelligente.

Si les rumeurs sont vraies, le prochain portable d’Apple pourrait être sa meilleure Apple Watch jamais conçue, cependant, il a été rapporté que sa conception plus complexe pourrait entraver la production.