Xiaomi dépose un brevet pour un smartphone modulaire avec des baies de caméras interchangeables

Un nouveau dépôt de brevet suggère que Xiaomi pourrait travailler sur un smartphone modulaire.L’appareil est divisé en trois parties distinctes et fentes ensemble à l’aide d’un système coulissant.Chaque module abrite un élément clé du smartphone.

Les smartphones modulaires ont été un rêve pour de nombreux consommateurs et OEM, mais seuls quelques-uns ont publié des appareils tangibles. Maintenant, selon un nouveau dépôt de brevet, Xiaomi pourrait être le dernier à envisager un appareil modulaire.

Le brevet, déposé par Xiaomi auprès de l’USPTO (h / t LetsGoDigital), envisage un smartphone avec trois pièces distinctes. Chaque module abrite une partie différente du smartphone et se connecte les uns aux autres via un système de rails coulissants.

La matrice de caméras et les circuits imprimés des touches sont logés dans le module supérieur, tandis que la batterie se trouve dans le module central. Le module inférieur abrite des E / S et un haut-parleur et complète la forme traditionnelle du smartphone. Au moins deux de ces modules contiennent l’affichage principal. L’appareil semble être un smartphone traditionnel avec des coutures minimales lorsque les trois parties sont connectées.

Les smartphones modulaires sont-ils de retour?

Les smartphones modulaires ne sont pas nouveaux, mais aucun n’a vraiment eu un impact durable sur la conception des smartphones.

Il y a environ sept ans, le projet Ara de Google a suggéré que les smartphones modulaires pourraient avoir une place dans le futur, mais le projet a finalement disparu. Des exemples plus pratiques incluent le LG G5 qui permettait aux utilisateurs d’insérer des modules supplémentaires à partir du bord inférieur du téléphone. Plus récemment, le Fairphone 3 a montré comment la conception modulaire peut être bénéfique pour les réparations et la longévité d’un appareil. Le système Moto Mods de Motorola a sans doute été le plus grand succès dans cet espace, permettant aux utilisateurs de placer facilement des panneaux arrière supplémentaires qui ajoutent des fonctionnalités. Surtout, les téléphones de Motorola étaient pleinement opérationnels même sans ceux-ci attachés.

Le brevet de Xiaomi ne garantit pas un futur smartphone modulaire de la firme. L’entreprise revendique régulièrement des conceptions comme en témoignent les brevets antérieurs. Cependant, la conception a un certain mérite.

Cela constituerait un système de smartphone facilement évolutif, permettant aux utilisateurs d’échanger des caméras et des modules SoC plus performants sans acheter de tout nouveaux appareils. Le brevet suggère quelque chose de similaire, avec des conceptions de module de caméra vertical et de module de caméra carré à l’écran. Bien sûr, la conception a ses inconvénients. Pour remplacer un module de caméra, vous devrez remplacer le SoC et probablement le stockage également. De plus, les téléphones avec des pièces mobiles risquent davantage d’être endommagés.

On ne sait pas si nous verrons un jour des smartphones modulaires comme Xiaomi. Mais il est intéressant de noter que même dans un monde de pliables et d’autres innovations, l’entreprise ne pense pas que le concept soit encore mort. Que pensez-vous de la conception de smartphone modulaire de Xiaomi? Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus!