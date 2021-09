Xiaomi devient la première marque de bracelets portables au monde, Apple règne sur le marché des montres-bracelets : rapport

in

Canalys s’attend à ce que les montres-bracelets soient le moteur de la catégorie des bracelets portables pendant des années. (Crédit photo : .)

Xiaomi a battu Apple pour devenir la première marque de vêtements au monde au cours du deuxième trimestre 2021, selon les données de Canalys.

Les solides performances de Xiaomi au deuxième trimestre sont survenues à la suite du lancement de Mi Smart Band 6. Le développement est une surprise car l’Inde, l’un des bastions de l’entreprise, était absente de la liste de lancement mondiale du Mi Smart Band 6 au début. Le fournisseur chinois a expédié 8,0 millions d’unités au deuxième trimestre, enregistrant une croissance annuelle de 2,6%. Sa part de marché de 19,6 pour cent était légèrement supérieure aux 19,3 pour cent d’Apple, qui a expédié 7,9 millions d’unités.

Huawei est resté à la troisième place, principalement grâce aux ventes en Chine. Il a vendu 3,7 millions d’unités pour une part de marché de 9,2 pour cent. Le top cinq a été complété par Fitbit et Samsung, avec 3,0 millions et 2,5 millions d’expéditions pour une part de marché de 7,3% et 6,1%, respectivement.

L’analyste de recherche Canalys, Cynthia Chen, a déclaré : « Xiaomi a fait un geste sage pour accélérer la sortie du Mi Band 6, qui est un appareil plus convaincant que son prédécesseur »

“Le pivot rapide de Xiaomi vers les montres de base a également aidé l’entreprise à augmenter ses expéditions de montres-bracelets de 1,3 million d’unités ce trimestre.”

Apple, cependant, continue d’être le leader mondial du marché des montres-bracelets avec une part de 31,1 pour cent au deuxième trimestre. Le segment des montres-bracelets pourrait connaître une forte baisse au cours des prochains trimestres après que Samsung s’est associé à Google pour le développement de Wear OS 3. Samsung se prépare également à lancer la série Galaxy Watch4 qui sera livrée avec un chipset 5 nm et des biocapteurs. Oppo et Huami (Zepp) développent également des composants internes pour leurs montres.

Selon les données de la société de recherche, le marché mondial des bracelets portables a enregistré une croissance de 5,6% en glissement annuel à 40,9 millions d’unités au cours du deuxième trimestre. Les expéditions de bandes de base se sont poursuivies au cours du trimestre, en baisse de 23,8 % à 15,5 millions d’unités.

Cependant, la croissance des montres-bracelets a amorti la baisse des expéditions de bracelets de base, qui a commencé au quatrième trimestre de 2020. Les expéditions de montres de base et intelligentes ont augmenté de 37,9% pour atteindre 25,4 millions au deuxième trimestre. Les montres-bracelets représentent désormais 62 % de tous les bracelets portables dans le monde.

Canalys s’attend à ce que les montres-bracelets soient le moteur de la catégorie des bracelets portables pendant des années.

Jason Low, directeur de recherche chez Canalys, a déclaré : « Les fournisseurs tentent de faire un grand saut générationnel dans les technologies de montres intelligentes. Pour se démarquer, ils améliorent les fondamentaux, tels que l’expérience utilisateur et la durée de vie de la batterie, créent leurs propres interfaces utilisateur distinctes et tirent parti de leurs écosystèmes respectifs pour créer de nouveaux cas d’utilisation uniques. »

“Mais le suivi de la santé est le cas d’utilisation le plus important pour les montres intelligentes. La capacité à fournir des fonctionnalités de suivi de la santé de pointe et à offrir aux utilisateurs des données significatives et des informations exploitables sur la santé distinguera les gagnants et les perdants. »

