Xiaomi devient le deuxième producteur de mobiles au monde

in

16/07/2021 à 19:12 CEST

Xiaomi a longtemps été un véritable poids lourd dans l’arène des smartphones. L’agence de conseil Canalys estime que le géant chinois de la technologie est devenu la deuxième marque de téléphones plus grand au monde au deuxième trimestre 2021, augmentant de 83 % en glissement annuel pour revendiquer 17 % du marché.

La société a non seulement dépassé Apple (14%) pour revendiquer la deuxième place, mais a également réussi à dépasser à ses rivaux chinois Oppo et Vivo, détenue par BBK, qui en détenait 10 pour cent. Samsung a conservé son avance à 19%, mais il est clair qu’il n’y a pas beaucoup d’écart entre la firme coréenne et la firme chinoise.

Comme vous pouvez l’imaginer maintenant, le facteur déterminant était le prix. Les prix médians de Xiaomi sont bien inférieurs à ceux de Samsung et d’Apple, et même les produits phares comme le Mi 11 sont relativement abordables par rapport aux grands titans de l’industrie. Cela a peut-être aidé la forte expansion internationale de Xiaomi, les chiffres en parlent de manière exponentielle en raison d’un Une augmentation de 300 % en Amérique latine, une augmentation de 150 % en Afrique et une augmentation de 50 % en Europe occidentale.

Il n’est pas clair que Xiaomi reste dans cette position. Le deuxième trimestre est historiquement assez faible pour Apple, car il atteint la fin de son cycle annuel de lancement d’iPhone et le prochain est introduit. Canalys a également souligné qu’Oppo et Vivo ne restent pas immobiles, ils ont leur propre rêve de conquérir le monde.