Xiaomi dévoile la nouvelle technologie prometteuse Loop LiquidCool pour smartphones

Xiaomi a introduit une nouvelle solution innovante de dissipation thermique appelée Loop LiquidCool. Inspirée des solutions de refroidissement utilisées dans l’industrie aérospatiale, la nouvelle technologie utilise un effet capillaire pour améliorer la dissipation thermique. Xiaomi annonce qu’il lancera ses premiers téléphones dotés de la technologie Loop LiquidCool au deuxième semestre 2022.

Le fabricant chinois de smartphones Xiaomi a dévoilé une nouvelle solution de refroidissement pour smartphones, qui, selon lui, offre une capacité de refroidissement deux fois supérieure à celle des solutions de refroidissement à chambre à vapeur utilisées actuellement dans les meilleurs téléphones Android.

Baptisée Loop LiquidCool technologie, la solution « utilise un effet capillaire qui attire l’agent de refroidissement liquide vers la source de chaleur, vaporise, puis disperse efficacement la chaleur vers une zone plus froide, jusqu’à ce que l’agent se condense et soit capturé via un canal unidirectionnel en boucle fermée ».

La technologie Loop LiquidCool de Xiaomi utilise une méthode similaire à celle du refroidissement liquide par chambre à vapeur, mais avec des canaux séparés pour les gaz et les liquides. Étant donné que les systèmes de chambre à vapeur n’utilisent pas de canaux séparés pour les gaz et les liquides, les gaz chauds et les liquides froids peuvent souvent se mélanger et s’obstruer sous des charges de travail élevées.

La nouvelle solution de refroidissement utilise également une pompe en forme d’anneau avec une conception spéciale de tuyau de gaz qui réduit la résistance au passage de l’air de 30 %. D’autre part, la capacité de transfert de chaleur maximale serait augmentée jusqu’à 100 %.

Un autre point fort de la nouvelle solution est la structure de la valve Tesla à l’intérieur de la chambre de recharge, qui assure une circulation unidirectionnelle à haut rendement. Une vanne Tesla permet au liquide de passer à travers l’évaporateur, tout en empêchant les gaz de se déplacer dans la direction opposée. Cela, dit Xiaomi, permet une plus grande efficacité dans la circulation de gaz/liquide dans tout le système de refroidissement.

Xiaomi a remplacé le système de refroidissement d’origine de la chambre à vapeur sur un MIX 4 personnalisé par sa nouvelle solution Loop LiquidCool et a constaté que la technologie maintenait la température maximale en dessous de 47,7 (117,8 ° F). La température du processeur du téléphone s’est avérée inférieure de 8,6 (47,48 ° F) à celle de la version standard.

En plus d’être plus efficace que les solutions de refroidissement à chambre à vapeur actuelles, Xiaomi affirme que sa technologie Loop LiquidCool peut s’adapter à tout type de conception interne et laisse plus d’espace pour d’autres composants tels que la batterie et le module de caméra.

Xiaomi prévoit de déployer ses premiers produits avec la technologie Loop LiquidCool au second semestre 2022.

