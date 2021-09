Xiaomi dévoile ses premières lunettes intelligentes : capture d’images, traduction en temps réel et plus

Une solution d’affichage monochrome a été utilisée dans les verres afin que suffisamment de lumière puisse passer à travers

Lunettes intelligentes Xiaomi : Les nouvelles lunettes intelligentes de Xiaomi ont été dévoilées et marquent le premier nouvel appareil portable pour les yeux intelligents de la société. Bien que les lunettes soient dotées de capteurs et de systèmes d’imagerie qui permettent aux utilisateurs d’accéder à plusieurs fonctionnalités intelligentes telles que la navigation et la traduction de texte en temps réel, elles peuvent tromper n’importe qui par leur apparence ordinaire de lunettes de soleil. Xiaomi a déclaré que les lunettes pèsent 51 grammes et peuvent également afficher des messages et des notifications devant les yeux de l’utilisateur à l’aide de la technologie de guide d’ondes optique MicroLED. Les lunettes auraient également la capacité de passer des appels et une fonction de navigation utilisant la réalité augmentée ou la technologie AR. En dehors de cela, il serait également capable de capturer des images.

Même si les lunettes ont été dévoilées par la société de technologie, les informations concernant son prix et sa disponibilité n’ont pas encore été publiées. Cependant, en gardant à l’esprit le mode de fonctionnement habituel de Xiaomi, il est probable que les lunettes soient d’abord commercialisées en Chine, puis commercialisées sur les marchés mondiaux. L’annonce est intervenue quelques jours seulement après que le géant de la technologie Facebook et la société de lunettes de soleil Ray-Ban ont présenté les lunettes intelligentes Ray-Ban Stories, probablement un appareil avec lequel Xiaomi cherche à rivaliser. Alors que Facebook a adopté les montures Wayfarer et y a intégré des composants intelligents, les lunettes intelligentes Xiaomi ont une monture carrée avec une bande sur le dessus.

La bande qui repose sur le dessus des oreilles est un peu épaisse et on peut supposer qu’elle a été équipée de capteurs. Cependant, la société chinoise a adopté les MicroLED pour réduire les besoins en espace de conception et le poids de l’appareil, et avec sa densité de pixels plus élevée, elle offrirait aux utilisateurs un écran plus compact.

Une solution d’affichage monochrome a été utilisée dans les lunettes afin que suffisamment de lumière puisse passer à travers, et il est dit que les lunettes sont capables d’atteindre 2 millions de nits à une luminosité maximale.

Outre la traduction en temps réel, la navigation, la capture d’images avec son appareil photo 5MP et le doublement d’un téléprompteur, Xiaomi a également déclaré que ses lunettes minimiseraient les interruptions à des moments inopportuns et n’afficheraient les informations importantes que lorsqu’elles sont cruciales. Il aurait également le WiFi, le Bluetooth et un pavé tactile, qui fonctionneraient tous sur un système d’exploitation Android.

