Xiaomi dispose d’un routeur WiFi puissant et rapide pour résoudre vos problèmes de couverture, maintenant pour moins de 40 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le routeur Xiaomi Mi AloT AC2350 est parfait pour les maisons avec de nombreux appareils connectés car il prend en charge jusqu’à 128 produits WiFi en une seule connexion.

Est-ce exaspérant d’être dans une pièce de votre maison et de ne pas avoir un bon WiFi, qu’il se déconnecte de temps en temps ou que la vitesse soit bien inférieure à celle que vous avez près du routeur que votre opérateur vous a mis? Il est temps de mettre à jour le routeur que vous utilisez pour vous connecter à Internet et ce routeur Xiaomi est une excellente option proposée.

Xiaomi Mi AloT AC2350 C’est un routeur WiFi compatible avec les réseaux actuels et bi-bande, avec 7 antennes et une vitesse allant jusqu’à 2183 Mbps. La meilleure chose est qu’il est en vente pour 39,99 euros chez Media Markt avec des options de livraison à domicile ou de collecte en magasin .

Conçu spécialement pour les environnements très saturés, ce routeur est parfait si vous avez une Smart Home. Il est facile à manipuler et aussi beaucoup plus rapide que d’habitude.

Vous pouvez également vous procurer ce routeur sur Amazon pour 39,60 euros, mais il y a si peu de stock pour le moment qu’il risque de disparaître lorsque vous lirez ceci. Une autre option est de l’acheter chez PcComponentes où il est à 42,89 euros.

Ce routeur se caractérise par un processeur plus rapide et capable de gérer plus de connexions en même temps. Cela le rend parfait pour les maisons pleines de produits. Si vous faites partie de ces personnes qui vivent dans un endroit où il y a des PC, ordinateurs portables, tablettes, mobiles, haut-parleurs connectés, Smart TV, ampoules, prises … et tout ce qui peut vous arriver sur l’Internet des objets, vous devrait savoir que prend en charge jusqu’à 128 appareils.

Il est compatible avec les réseaux WiFi 2,4 GHz avec une vitesse allant jusqu’à 450 Mbps. Alors que le réseau 5 GHz atteint 1733 Mbps.

Ces routeurs 4G sont compacts et utilisent les réseaux 4G pour vous donner une connexion WiFi à divers appareils, ils sont bon marché et parfaits pour les voyageurs.

Ce routeur est une option parfaite pour les maisons pleines de «choses connectées» et il vous offrira également une meilleure couverture. Essayez simplement de l’installer quelque part entre la pire couverture que vous obtenez actuellement et la meilleure.

C’est une bonne offre pour moins de 40 euros sur Media Markt et sur Amazon. N’oubliez pas que sur Amazon, vous pouvez l’obtenir avec une livraison gratuite et rapide si vous vous inscrivez à Amazon Prime.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.