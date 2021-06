Xiaomi dit avoir vendu plus de 300 Cr de téléphones de la série Mi 11X en Inde en moins de 2 mois, la date de lancement de Mi 11 Lite révélée

in

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

La série Mi 11X connaît un démarrage fulgurant. Le chef de Xiaomi India, Manu Kumar Jain, a déclaré mercredi que la société avait vendu pour plus de 300 crores de roupies de téléphones de la série Mi 11X en Inde en 1,5 mois de lancement “malgré les blocages”. La série comprend le produit phare Mi 11X Pro et le Mi 11X de milieu de gamme. Xiaomi ne partage pas les détails de vente spécifiques au modèle. Il a cependant confirmé qu’il s’apprêtait à lancer un autre téléphone Mi 11, le Mi 11 Lite dans le pays, le 22 juin.

La série Mi 11X a été lancée fin avril, le Mi 11X étant mis en vente à partir du 27 avril lui-même et le Mi 11X Pro à partir du 3 mai. À la manière typique de Xiaomi, ces deux téléphones dépassent leur catégorie de poids avec des spécifications et un ensemble de fonctionnalités. Ils parviennent également à le faire à des prix très agressifs. Alors que le Mi 11X commence à Rs 29 999, le Mi 11X Pro commence à Rs 39 999.

Xiaomi avait également lancé son téléphone le plus ambitieux, le Mi 11 Ultra, mais ce téléphone n’a pas été mis en vente, et il semble qu’il ne le sera pas du tout dans un avenir imprévisible. Xiaomi a confirmé que le Mi 11 Ultra est retardé indéfiniment en raison de “circonstances indépendantes de notre volonté”. La raison en est l’interdiction par le gouvernement d’importer des appareils électroniques finis contenant des modules Wi-Fi en provenance de Chine. Comme le Mi 11X et le Mi 11X Pro, le Mi 11 Ultra n’est pas fabriqué en Inde.

Xiaomi Mi 11 Lite “4G” entrant

Quoi qu’il en soit, il semble que Xiaomi ne laisse pas ce bref revers entraver son cycle de lancement et les annonces de produits. Déjà, il a confirmé son prochain produit pour l’Inde. Le Mi 11 Lite. Ce téléphone est disponible dans le monde entier – depuis mars – dans les configurations 4G et 5G. Maintenant, Xiaomi n’a pas explicitement mentionné la variante du Mi 11 Lite qui arrive en Inde, mais d’après ses premiers teasers, il est fort probable qu’il lancera le Mi 11 Lite 4G dans le pays. Pourquoi? Eh bien, pour la simple raison, s’il s’agissait d’un téléphone 5G, Xiaomi se serait assuré de le mettre dans son battage publicitaire, à moins bien sûr qu’il ne veuille laisser les fans deviner.

Dans le portefeuille actuel de Xiaomi, le Mi 10i est votre passerelle vers la 5G avec un prix de départ de Rs 20 999, tandis que le Mi 11X est une offre 5G plus premium avec un prix de départ de Rs 29 999. Le Mi 11 Lite est un téléphone susceptible de se situer entre le Mi 10i et le Mi 11X et ne concerne pas tant le matériel sous-jacent que son design mince et léger.

Il dispose d’un écran OLED de 6,55 pouces avec une résolution de 1080p+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il possède trois caméras à l’arrière, une principale de 64 MP, un ultra grand angle de 8 MP et une autre macro de 5 MP. Sur le devant, il a un appareil photo 16MP. Le téléphone est alimenté par une batterie de 4 250 mAh avec une charge rapide de 33 W. Le modèle 4G a un Qualcomm Snapdragon 732G (tandis que la version 5G utilise le Snapdragon 780).

Descendre plus bas que le Mi 10i n’est évidemment pas une option «logique» pour Xiaomi, alors que se rapprocher du Mi 11X pourrait brouiller les pistes pour le Mi 11X si la société incluait également la 5G dans la fiche technique du Mi 11 Lite.

Xiaomi n’est pas connu pour vous laisser deviner jusqu’à la fin, il préférerait que vous commenciez à parler de ses produits dès le début. C’est une entreprise qui vous étonne avec ses choix de prix. Cependant, il a récemment été une surprise avec la série Redmi Note 10, en lançant les Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10 Pro Max avec des écrans Super AMOLED rapides alors que presque tout le monde s’attendait à ce qu’il aille avec 120 Hz et LCD ou 60 Hz et Super AMOLED. Pour l’instant, il est prudent de supposer que Xiaomi lancera le Mi 11 Lite avec 4G en Inde le 22 juin, à moins qu’il ne décide de basculer à nouveau ce commutateur. Cela ne dérangerait pas les acheteurs.

