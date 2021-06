Xiaomi dit que la charge de 200 W n’est pas aussi mauvaise pour la santé de la batterie que vous ne le pensez

in

La technologie de charge rapide « HyperCharge » de 200 W de Xiaomi a été présentée le mois dernier, permettant à une batterie de 4 000 mAh d’être complètement chargée en seulement 8 minutes. S’il ne fait aucun doute que la technologie est impressionnante, son impact à long terme sur la santé de la batterie suscite des inquiétudes.

Dans un Q&A publié sur sa page Weibo, Xiaomi a répondu aujourd’hui à certaines des questions concernant la dégradation de la batterie avec sa solution de charge 200W (via Android Authority). Selon l’entreprise, une batterie pourrait perdre environ 20% de sa capacité après 800 cycles de charge et de décharge à 200W. Cela signifie qu’un téléphone avec une batterie de 5 000 mAh aura une capacité d’environ 4 000 mAh après deux ans de charge de 200 W.

Xiaomi affirme que l’impact de sa technologie ‘HyperCharge’ sur la santé de la batterie est bien dans la norme réglementaire chinoise pour la dégradation de la batterie. La Chine exige que les batteries des smartphones conservent au moins 60 % de leur capacité nominale après 400 cycles.

La technologie de charge flash 125 W d’OPPO a également un impact similaire sur la santé de la batterie, avec une dégradation de 20 % après 800 cycles de charge et de décharge complets. Cependant, la technologie de charge rapide 65 W d’OPPO entraîne une dégradation beaucoup plus faible de la capacité de la batterie de 9 % après 800 cycles.

Malgré la minimisation de l’effet de sa technologie de charge de 200 W sur la santé de la batterie, Xiaomi n’a pas lancé de nouveau téléphone avec une charge rapide de 100 W + depuis le Mi 10 Ultra. Le Mi 11 Ultra de Xiaomi, qui est l’un des meilleurs téléphones Android sur le marché à l’heure actuelle, prend en charge “seulement” des vitesses de charge filaire et sans fil de 67 W. Selon les rumeurs, la société lancera un nouveau téléphone phare avec une caméra selfie sous l’écran et une prise en charge UWB plus tard cette année, mais il n’est pas clair si l’appareil prendra en charge la charge rapide de 200 W.