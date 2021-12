Xiaomi dit que les prix légèrement plus élevés pour les smartphones sont « là pour rester un moment »

Cela continuerait jusqu’à ce que la situation actuelle de l’offre mondiale se normalise.

Des prix légèrement plus élevés pour les smartphones sont là pour rester pendant un certain temps, a déclaré mercredi le directeur des opérations de Xiaomi India, Muralikrishnan B, à Financial Express Online, ajoutant que cela continuerait jusqu’à ce que la situation actuelle de l’offre mondiale se normalise.

« Au cours des 12 à 18 derniers mois, il y a eu beaucoup de défis du point de vue de la chaîne d’approvisionnement. Pas seulement des chipsets, il y a eu une pénurie de composants et une augmentation des taux de fret internationaux également », a déclaré Muralikrishnan.

« Tout cela a exercé une pression à la hausse sur les prix globaux des appareils », a-t-il ajouté.

Attirant l’attention sur le marché global des smartphones en Inde et sur la façon dont il assistait à une augmentation à près de deux chiffres du prix de vente moyen global, Muralikrishnan a déclaré qu’il était « apparent que cette augmentation des prix se poursuivra jusqu’à ce que la situation de l’offre se stabilise ».

Des facteurs tels que la demande refoulée, les ralentissements induits par le COVID-19 et les sanctions contre certaines entreprises technologiques chinoises clés ont contribué à une pénurie mondiale de chipsets. Le coût des batteries, des modules de caméra et des panneaux d’affichage a également augmenté de 10 % selon le fournisseur, selon divers rapports.

Le président de Xiaomi, Wang Xiang, avait prévenu en mars que l’entreprise n’était pas à l’abri des pénuries persistantes de la chaîne d’approvisionnement et que même si elle « avait l’air bien », elle « ressentait une pression ». Il devra peut-être éventuellement « répercuter une partie de l’augmentation des coûts sur le consommateur dans différents cas », avait déclaré Xiang aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

« La réalité est qu’il y a une pression sur les prix. Mais en tant qu’entreprise, nous avons toujours cru en des prix honnêtes. Nous essayons de conserver notre marge nette sur le matériel à un plafond maximum de 5% », a ajouté Muralikrishnan.

Redmi Note 11T 5G : prix, fonctionnalités et avenir de la série Redmi Note 11

Prenant l’exemple du Redmi Note 11T 5G récemment lancé, le haut dirigeant de Xiaomi India a déclaré qu’en dépit de tous les défis, il était capable de fixer le prix du téléphone de manière assez agressive compte tenu de tout ce qu’il y a mis, du point de vue matériel, et que c’était un « très proposition de prix efficace » par rapport aux offres concurrentes.

La 5G est un coût supplémentaire pour des appareils comme ceux-ci et certains des téléphones 5G abordables, y compris le Redmi Note 11T 5G, lancés récemment ont clairement indiqué qu’il existe une certaine « taxe 5G » que les entreprises doivent prendre en compte tout en concevoir des produits.

« Les chipsets 5G ont bien sûr un prix plus élevé qui est commandé par les fournisseurs », a déclaré Muralikrishnan, ajoutant « une bonne conception de téléphone n’est pas seulement une question de ce que vous mettez dans le téléphone, mais aussi de ce que vous pouvez supprimer sans compromettre de manière significative l’expérience holistique. que l’appareil offre.

Cependant, il n’a rien commenté sur ce que la tarification Redmi Note 11T Inde signifiait pour les lancements ultérieurs de la série Redmi Note 11. Le modèle ‘T’ atteignant le prix de Rs 19 999, les Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro Plus – si Xiaomi les amène en Inde sous leur forme actuelle – devraient dépasser les 20k.

En ce qui concerne la disponibilité, a-t-il déclaré, Xiaomi assurera une répartition égale des stocks sur les canaux en ligne et hors ligne. Le Redmi Note 11T 5g sera disponible sur Mi.com/in, Mi Home, Amazon India et les magasins de détail.

« Nous prévoyons généralement de faire des affaires à 50-50% chacun sur les deux canaux à peu près sur l’ensemble du portefeuille que nous avons et le Redmi Note 11T 5G ne fait pas exception. »

Son prédécesseur, le Redmi Note 10T 5G, « continuera à parcourir son cycle de vie » alors même que « la majorité du volume à venir sera le Redmi Note 11T 5G », a-t-il déclaré.

