Xiaomi élargit sa liste de gadgets étonnants : rideaux intelligents, masseur intelligent et plus encore | La technologie

Ces appareils intelligents Xiaomi pourraient arriver chez vous dans les mois à venir, et certains seront parfaits pour nous cet hiver.

Xiaomi Il fait bien plus que les téléphones portables, et vous avez probablement déjà chez vous une sorte d’appareil intelligent de cette même marque chinoise, peut-être sous la forme d’une cafetière, d’une machine à laver ou même de baskets, mais peut-être ce que vous n’avez pas c’est un masseur, des stores intelligents, une lampe de bureau et un radiateur pour cet hiver.

Et ce sont précisément ces quatre derniers éléments annoncés par l’entreprise dans le cadre de sa série d’appareils. Ma maison, visant à rendre notre maison beaucoup plus intelligente.

D’une part, nous avons un masseur en forme de pistolet qui est sur le point d’être commercialisé sur le territoire chinois et que vous pouvez choisir parmi trois options de couleurs différentes, à un prix conseillé en échange de 55 dollars.

Peut-être beaucoup plus intéressants ils vous semblent rideaux intelligents qui prennent même en charge la charge rapide de 27 W et qui peuvent même être connectés aux haut-parleurs XiaoAI pour différentes commandes vocales, parmi lesquelles commander les rideaux pour s’ouvrir et se fermer sans avoir à se lever du site.

Ces nuances intelligentes seront lancées à un taux de change de 140 $.

Un autre appareil très intéressant est une sorte de lampe pointée vers le bas et qui peut être placé sur le dessus de n’importe quel moniteur et qui aide à éclairer notre zone de travail ou d’étude, en s’adaptant aux écrans d’une épaisseur de 0 à 32 mm.

Il est compatible avec l’application Mijia et peut évidemment utiliser la commande vocale XiaoAI. Il a un prix de change de 36 dollars.

Le dernier appareil est un appareil de chauffage, dont nous aurons tant besoin pendant l’hiver froid qui arrive

Et c’est le radiateur électrique intelligent ou le radiateur Mijia Graphène, qui ressemble à ça.

Ce radiateur peut chauffer une pièce de notre maison en quelques minutes, pour environ 70 $.

Comme vous pouvez le voir, Xiaomi est toujours déterminé à ce que nous ayons de plus en plus d’appareils intelligents dans notre maison de la marque et qu’ils puissent nous faciliter la vie.