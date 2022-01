Xiaomi en 2022 : 5 choses que nous voulons voir

Luke Pollack / Autorité Android

Xiaomi a connu une assez bonne année en 2021, lançant son premier produit phare premium non exclusif à la Chine, proposant des téléphones économiques stellaires dans la série Redmi Note 10 et lançant son premier téléphone pliable. Tout s’est réuni pour donner à l’entreprise un élan qu’elle n’avait presque certainement pas vu auparavant.

Xiaomi s’est même battu avec Apple et Samsung au premier semestre, brièvement assis au sommet du trône, selon plusieurs sociétés de suivi. C’est-à-dire jusqu’à ce que la pénurie de copeaux affecte la production au second semestre.

Même sans le revers provoqué par une pénurie de puces, il y a encore place à l’amélioration. Voici ce que nous voulons voir de Xiaomi en 2022.

Lisez nos autres listes de souhaits 2022 :

1. Un engagement de mise à jour plus large

Eric Zeman / Autorité Android

Nous voulons donc que Xiaomi étende agressivement cette initiative à plus d’appareils l’année prochaine, y compris la série Xiaomi 12, la gamme Redmi Note et au-delà. Après tout, si Samsung peut le faire, alors Xiaomi le peut aussi.

2. Les pliables sur les marchés mondiaux

En parlant de Samsung, c’est l’une des rares entreprises à proposer actuellement des téléphones pliables dans le monde. Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas vu de pliables d’autres marques en 2021 comme Huawei et Oppo, mais ceux-ci ont généralement été limités à la Chine.

En rapport: Les meilleurs téléphones pliables que vous devriez considérer dès maintenant

Xiaomi est l’un de ces coupables, car le Mi Mix Fold a été lancé sur son marché domestique en mars mais n’a jamais été disponible ailleurs. Nous supposons que la société a un autre pliable dans sa manche l’année prochaine, mais elle doit proposer cet appareil aux utilisateurs mondiaux si elle a le moindre espoir de défier Samsung dans cet espace.

3. MIUI cohérent et sans bug

Dhruv Bhutani / Autorité Android

La peau MIUI de Xiaomi est toujours une affaire quelque peu polarisante en termes d’esthétique, mais une chose que nous avons de plus en plus découverte en 2021 était que l’expérience pouvait varier énormément par téléphone. La société est même allée jusqu’à publier la mise à jour MIUI 12.5 Enhanced Edition qui promettait de résoudre plus de 200 problèmes d’application système et 160 problèmes système.

Plus de lecture : Xiaomi est sur une lancée, mais il doit corriger son incohérence logicielle

Il est clair que Xiaomi doit apporter plus de finition et d’assurance qualité à son logiciel en 2022. Il semble que la société le sache aussi, car à la mi-2021, elle a formé un groupe de travail consacré à recueillir des commentaires sur les problèmes MIUI et à les résoudre.

4. Entrez sur le marché américain

Eric Zeman / Autorité Android

Xiaomi a depuis longtemps l’intention d’importer ses téléphones aux États-Unis, la société envisageant une entrée en 2018 et pas plus tard que l’année dernière. Cela ne s’est clairement pas produit, même si ses boîtiers de télévision et une poignée de produits pour la maison intelligente ont remporté un certain succès sur le marché.

Vérifier: Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter

Il y a deux grands obstacles pour Xiaomi, à savoir obtenir le soutien des opérateurs et gérer les problèmes de sécurité/géopolitiques qui ont détruit l’activité téléphonique mondiale de Huawei. Xiaomi a déjà repoussé une action du gouvernement américain plus tôt cette année, mais une entrée américaine attirerait probablement un nouvel examen de la part des responsables gouvernementaux.

Néanmoins, OnePlus et TCL ont montré que les marques de téléphones chinoises peuvent gagner en popularité et en acceptation sur le marché. Et la sortie de LG de l’industrie des smartphones signifie qu’il pourrait encore y avoir une opportunité de se tailler une part du gâteau.

5. Meilleure disponibilité

Eric Zeman / Autorité Android

La pénurie mondiale de puces a affecté tout le monde en 2021, et Xiaomi n’était certainement pas différent. Nous ne savons pas si le Mi 11 Ultra a été victime de la pénurie ou si Xiaomi a simplement sous-estimé la demande, mais il semblait incroyablement difficile à trouver en Inde et en Europe.

La société a même interrompu la production du Redmi Note 10 en Indonésie, probablement en raison de la pénurie. C’est un mouvement assez sombre lorsque la série Redmi Note est le pain et le beurre de Xiaomi en termes de volume (même si elle avait encore le Redmi Note 10S sous la main). Nous voulons donc absolument que l’entreprise sache mieux répondre à la demande l’année prochaine, car cela doit être frustrant pour les consommateurs qui cherchent spécifiquement à acheter ces téléphones.

Mais que voulez-vous voir de Xiaomi en 2022 ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous ou dites-le nous dans les commentaires.

Que voulez-vous voir de Xiaomi en 2022 ?

0 voix

Un engagement de mise à jour plus large

NaN%

Pliables sur les marchés mondiaux

NaN%

MIUI cohérent et sans bug

NaN%

Entrez sur le marché américain

NaN%

Meilleure disponibilité

NaN%

Autre (laisser un commentaire)

NaN%

commentaires