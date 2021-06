Xiaomi en tête du marché des smartphones d’occasion, suivi par Apple

L’option EMI sans frais et la garantie de remplacement étaient les principaux critères d’achat.

Xiaomi conserve sa position de leader sur le marché des smartphones d’occasion avec une part de marché de 26% suivi par Apple, qui détient une part de 20%. Selon les informations partagées par Cashify, un marché de smartphones d’occasion, en 2020 en raison des blocages induits par Covid-19 qui ont conduit les gens à travailler à domicile et les étudiants à suivre des cours en mode en ligne, la demande de smartphones a augmenté.

L’une des principales raisons de la mise à niveau a été la nécessité de disposer d’un smartphone doté d’une connectivité réseau haut débit (3G à 4G) et d’applications prenant en charge les cours en ligne et le travail à domicile. “Et ceux qui ne pouvaient pas se permettre un nouveau smartphone ont été vus opter pour des appareils reconditionnés, Mi étant le plus populaire de ce segment”, a déclaré un sondage Cashify.

L’enquête a reçu des réponses de près de 4 000 personnes. Selon l’enquête, une majorité d’Indiens préfèrent acheter des smartphones aux ordinateurs portables, 84% d’entre eux ont mis à niveau leur smartphone dans les 14 à 18 mois suivant l’achat. L’option EMI sans frais et la garantie de remplacement étaient les principaux critères d’achat.

En termes de part de marché des smartphones d’occasion, Xiaomi arrive en tête du classement avec 26% de part, suivi d’Apple avec 20% de part, Samsung avec 16% de part et Vivo et Motorola avec 6% chacun. L’enquête a classé Delhi (23 %), Mumbai (13 %), Bangalore (11 %) et Hyderabad (7 %) dans le top 4 des ventes de smartphones d’occasion. Des villes satellites telles que Ghaziabad, Faridabad, Ahmedabad et Lucknow ont également affiché une croissance robuste et obtenu les premières places dans la catégorie des villes à venir.

Selon les informations de l’enquête, les gens ont vendu leurs téléphones d’occasion au prix moyen de Rs 4 217 en 2020. Les smartphones âgés d’environ 3 ans ont été les plus vendus par les utilisateurs et près de 62% des problèmes de smartphones sont liés à l’écran les problèmes viennent ensuite avec environ 21%. Selon l’enquête, 80% des hommes ont vendu leurs smartphones alors que seulement 20% des femmes ont vendu leurs smartphones en 2020.

