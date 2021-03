Xiaomi essaie de faire quelque chose qu’Apple ne pourrait pas faire avec son clone AirPower – .

Apple a beaucoup plus de succès que de ratés en matière de matériel, mais l’une de ses erreurs les plus publiques de ces dernières années a été la révélation et l’annulation ultérieure du chargeur sans fil AirPower. Le dévoilement de l’accessoire en 2017 a été suivi de mois de silence radio, et 2018 allait et venait sans aucun mot officiel d’Apple.

Enfin, début 2019, le vice-président directeur de l’ingénierie matérielle d’Apple, Dan Riccio, a confirmé que le projet avait été annulé en raison du fait que l’AirPower ne répondait pas aux «normes élevées» de l’entreprise. Des rumeurs sur sa renaissance ont surgi sporadiquement depuis, mais Apple n’a jamais mentionné à nouveau le chargeur à trois appareils.

Entre-temps, d’autres fournisseurs ont repris l’idée et l’ont suivie. Lors de son événement de révélation en direct de Mi 11 Ultra lundi, Xiaomi a tiré le rideau sur un chargeur sans fil capable de charger trois appareils à la fois. Le chargeur dispose de 19 bobines, ce qui signifie que les appareils peuvent être placés n’importe où sur le tapis et pourront toujours se recharger.

Les chargeurs sans fil haut de gamme tels que ceux-ci sont rarement bon marché. Les rapports suggèrent qu’Apple envisageait de facturer 250 USD pour l’AirPower avant de le mettre en conserve, mais Xiaomi fixe le prix de son tapis de chargement à 600 RMB, soit environ 91 USD. À titre de comparaison, le chargeur MagSafe Duo d’Apple coûte 129 $ et, comme son nom l’indique, il ne peut charger que deux appareils à la fois. De plus, le chargeur MagSafe Duo atteint au maximum 14 W de puissance, mais le nouveau chargeur sans fil de Xiaomi est capable de charger trois appareils jusqu’à 20 W chacun.

Xiaomi a annoncé un chargeur sans fil avec 19 bobines, pouvant charger 3 appareils simultanément. Disponible pour ~ 91 $ pic.twitter.com/MgNCEJcmG1 – Ben Geskin 📸📱👨‍💻 (@BenGeskin) 29 mars 2021

Le seul problème avec le chargeur de Xiaomi est que nous n’avons aucune idée de quand ou s’il verra une sortie en dehors de la Chine, donc pour beaucoup d’entre nous, il sera juste légèrement plus accessible que l’AirPower inexistant.

Alors que le chargeur était l’un des points forts de l’événement, le Mi 11 Ultra était la vedette du spectacle. Nous avons une ventilation détaillée du nouveau produit phare ici, mais ce sont les spécifications importantes directement de Xiaomi:

Une puissance passionnée avec la configuration à trois caméras de qualité professionnelle la plus puissante de Xiaomi à ce jour, la puissante plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 888, un magnifique écran AMOLED 120 Hz à quatre courbes, une charge turbo filaire et sans fil révolutionnaire de 67 W (charge à 100% en 36 minutes) n’est pas seulement un véritable studio de cinéma de poche, mais un produit phare avec tous les attributs nécessaires pour plaire même aux utilisateurs expérimentés les plus exigeants. Tous les trois objectifs du téléphone prennent en charge la vidéo 8K 24fps, garantissant une excellente qualité d’image et une représentation précise et dynamique de la lumière et des ombres. Son écran offre une expérience visuelle réaliste avec Dolby Vision, HDR10 + et la prise en charge de la représentation des couleurs de 1,07 milliard. Le Mi 11 Ultra dispose également d’un écran arrière AMOLED de 1,1 po unique en son genre qui se double d’un affichage permanent, d’une fenêtre de notification, d’un écran de prévisualisation pour les selfies et plus encore.

