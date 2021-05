Xiaomi est déjà capable de charger un mobile en 8 minutes, le 200 W chaque jour se rapproche | La technologie

Xiaomi a montré comment ils entendaient casser les marques qui sont manipulées dans l’industrie en chargeant une batterie de 4 000 mAh en 8 minutes.

Il est clair que Xiaomi s’engage au maximum à tout moment et, quand ils ont un aperçu, ils veulent le montrer dès que possible afin de le mettre bientôt entre les mains des clients. Les dernières nouvelles que nous avons vues ne sont pas encore dans les magasins, mais elles ne tarderont sûrement pas après avoir été publiées sur le compte Twitter du constructeur.

Nous avons entendu parler du HyperCharge, la charge ultra-rapide qui est proche du lancement sur le marché pour dépasser toutes les marques qui ont été vues jusqu’à présent. Il semble que cette technologie soit beaucoup plus proche que vous ne le pensez et ils savent déjà comment la mettre en œuvre, au moins dans Xiaomi et avec un mobile comme le Mi 11 Pro.

Lorsque les caractéristiques du Mi 11 Pro ont été annoncées, il a été question d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W et également une charge sans fil, mais pour la démonstration réalisée la batterie a été modifiée à 4 000 mAh et la vitesse possible augmentée pour atteindre des chiffres inhabituels. On avait parlé des 200 W, mais on n’en avait pas vu.

Dans la vidéo partagée sur Twitter, vous pouvez voir comment HyperCharge charge la batterie de 4 000 mAh en seulement 8 minutes grâce à 200 W, mais aussi le fonctionnement du charge sans fil qui atteint 120 W et n’augmente le temps qu’à 15 minutes.

Il y a un concurrence entre les marques pour prendre de l’avance en matière de batteries pour être un aspect que les utilisateurs apprécient au quotidien. Si des vitesses de 65 W facilitent grandement la vie et permettent presque de passer une demi-journée avec seulement quelques minutes de charge, quand on parle de 200 W on est à un autre niveau.

Maintenant que Xiaomi a montré de quoi il est capable, Reste à savoir s’il intègre cette nouveauté dans ses prochains mobiles, dont ceux des gammes et s’il s’accompagnera d’une hausse de prix. Il est clair qu’il s’agit d’une technologie ambitieuse dans laquelle le chargeur et le câble seront également changés, mais il est fort probable que dans peu de temps nous pourrons l’avoir entre nos mains.