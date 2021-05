Xiaomi est sur une lancée, mais il doit corriger son incohérence logicielle

Crédit: C. Scott Brown / Autorité Android

Le premier trimestre de 2021 est dans les livres et il semble que Xiaomi ait peut-être été un grand gagnant. Le fabricant a cimenté la troisième place pour les expéditions mondiales et est maintenant à portée de main d’Apple à la deuxième place.

Ce sera forcément une bonne nouvelle pour Xiaomi, en particulier après ses modestes débuts en tant que développeur de ROM. Et cette ROM, surnommée MIUI, alimente toujours tous ses smartphones aujourd’hui.

MIUI a acquis la réputation d’être un clone iOS à ses débuts en raison des icônes de copie et de l’absence de tiroir d’application, mais il s’est certainement transformé en une version plus unique et utile d’Android de nos jours. Les styles iOS ont été atténués, bien que la peau suscite toujours des opinions divergentes sur son apparence.

Heureusement, Xiaomi a continué à apporter de nombreuses fonctionnalités intéressantes ou pratiques à MIUI. Dans le passé, nous avons vu des fonctionnalités telles que l’option d’accessibilité Quick Ball, des thèmes système téléchargeables, une application de gestion de système (pour nettoyer le stockage, etc.), des applications doubles et un mode à une main. Plus récemment, nous avions Super Wallpapers, la fonctionnalité Magic Clone dans l’application appareil photo et quelques fonctionnalités de confidentialité (par exemple, la protection du presse-papiers, le partage sécurisé de photos).

Il y a cependant un problème majeur que Xiaomi doit résoudre avec son skin Android, et c’est la pure incohérence entre les appareils et ses différentes sous-marques.

MehUI?

Notre propre C Scott Brown a examiné le Poco F3 le mois dernier et a qualifié son logiciel MIUI pour Poco de «bogué» et de «désordonné». La liste des problèmes qu’il a rencontrés était particulièrement alarmante pour un smartphone en 2021.

«J’ai vu toutes sortes de problèmes, y compris des redémarrages aléatoires, des notifications de disparition / réapparition, et même un passage non sollicité d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz à 60 Hz», a expliqué Scott dans son examen. Il m’a également dit qu’il avait vu des problèmes tels que des animations instables, des applications qui plantaient et des boutons de texte de notification ouvrant la notification elle-même au lieu d’exécuter l’action étiquetée sur le bouton (par exemple, les réponses en ligne). Cela ne couvre même pas les bloatwares et les publicités.

Parfois, nous relevons certains de ces problèmes pour examiner les modèles avec un logiciel de pré-production (et notons où c’est le cas). Cependant, un pré-examen de mise à jour OTA et une autre mise à jour après la publication n’ont jusqu’à présent pas permis de résoudre bon nombre de ces problèmes pour le Poco F3.

Ces problèmes devraient être résolus à terme grâce à de nouvelles mises à jour. Ce fut le cas pour le Mi 9T Pro, que notre propre Tristan Rayner a examiné il y a quelque temps. Il a noté que l’appareil avait des tas de petits bugs («J’ai désactivé les animations comme d’habitude et cela a tout cassé»), mais que la mise à jour de MIUI 11 a corrigé de nombreux problèmes, bien que quelques mois après le lancement.

Malheureusement, cette incohérence générale affecte toujours certains téléphones Xiaomi bien plus de six mois après le lancement. Et comment puis-je savoir cela? Eh bien, ma petite amie a le Redmi Note 9 et elle a des problèmes depuis des mois maintenant.

MIUI n’est pas le même sur tous les appareils en termes de bogues et de performances.

Plus précisément, son Redmi Note 9 a vu des problèmes tels que l’appareil photo se figer pendant quelques secondes à la fois (vous empêchant de prendre plus de photos) et l’écran s’allumant toutes les quelques secondes pendant la lecture de la musique ou d’un podcast. Les bugs ne s’arrêtent pas là non plus, car répondre aux messages via la nuance de notification ne fonctionne pas (perdre le message qu’elle vient de composer), et l’application Instagram se bloque après avoir vu plusieurs histoires successivement. Le téléphone a reçu plusieurs mises à jour depuis, mais celles-ci n’ont pas résolu tous les bogues et ont parfois introduit de nouveaux problèmes.

Le plus triste, c’est qu’il existe des téléphones Xiaomi avec des peaux MIUI relativement polies et performantes. Les examinateurs de l’Android Authority, Eric Zeman et Dhruv Bhutani, ont fait l’éloge des appareils tels que les Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 10, Poco X3 et Poco M3. En fait, les seules préoccupations majeures que nous ayons généralement sont centrées sur les bloatwares et les publicités, ces dernières étant en particulier un sujet pour une autre fois.

On ne sait pas quelle pourrait être la cause de cette incohérence, mais nous doutons que cela ait quoi que ce soit à voir avec la puissance. Après tout, le Poco F3 a une puissance de niveau phare et a toujours du mal. Nous avons également récemment examiné le Redmi Note 10 axé sur le budget et Dhruv a constaté qu’il était bien optimisé et qu’il n’avait rencontré aucun bogue ou problème majeur.

Qu’il s’agisse d’un manque de tests d’assurance qualité, d’optimisation ou d’un autre facteur, il est grand temps pour l’entreprise de garantir des logiciels plus cohérents à tous les niveaux. Nous pouvons voir que Xiaomi est capable de fournir une expérience relativement fluide et sans bogue.

C’est MIUI contre le monde

Cette expérience incohérente survient alors que d’autres OEM ont commencé à vraiment intensifier leur jeu logiciel. Même les OEM qui ont traditionnellement eu une mauvaise réputation en matière de logiciels apportent une solide vision d’Android au cours des deux dernières années, comme Oppo et Vivo. Xiaomi ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers.

Cela vient également sur le dos de ce qui semble être un virage croissant vers des engagements de mise à jour à long terme. Nous avons récemment vu LG et HMD annoncer jusqu’à trois ans de mises à jour de version pour leurs téléphones. Mais Samsung a été le premier non-Google, grand OEM Android à annoncer un engagement à trois ans de mises à jour de version, et c’est la société dont Xiaomi devrait s’inquiéter.

Le fabricant le mieux classé promet un engagement de trois ans pour les téléphones phares et les téléphones économiques sélectionnés, datant de la famille Galaxy S10 et Note 10. Samsung incite les propriétaires existants à rester avec la marque, ce qui rend plus difficile pour les OEM comme Xiaomi de débaucher ses clients. Xiaomi propose des mises à jour MIUI pour les appareils plus anciens, mais celles-ci ne mettent souvent pas à jour la version Android sous-jacente, ce qui expose l’appareil à un risque de problèmes de compatibilité des applications sur toute la ligne.

Quoi qu’il en soit, Xiaomi est clairement capable de fournir une version fluide et fiable d’Android. Il est maintenant temps pour l’entreprise de s’assurer qu’elle offre cette même expérience à tous les niveaux, et pour une période plus longue.