Xiaomi et Motorola lanceraient des téléphones haut de gamme avec Snapdragon 898 avant la fin de 2021, et l’un d’eux est le Xiaomi 12 | La technologie

Xiaomi et Motorola pourraient présenter leurs premiers téléphones haut de gamme avec un processeur Snapdragon 898 avant la fin 2021.

Vous envisagez sûrement déjà d’acheter un téléphone portable en cadeau pour ce Noël, avec des lancements qui sont déjà sur le marché mais il est probable que vous ne terminerez pas l’année avec le téléphone portable le plus puissant du moment.

Et c’est qu’au début de 2022, nous aurons la nouvelle série Galaxy S22, et quelques semaines avant, vraisemblablement, Xiaomi et Motorola lanceront des terminaux avec le puissant processeur Snapdragon 898.

Ce n’est un secret pour personne que le Xiaomi 12 approche à grands pas, et pourtant, il est susceptible d’être le premier téléphone mobile doté d’un processeur Snapdragon 898, comme le souligne le célèbre leaker chinois. Station de discussion numérique, via gizbot.

Mais pas seulement Xiaomi, mais aussi Motorola se prépareraient également à sortir, cette année, un autre terminal haut de gamme avec le nouveau processeur Qualcomm, mais sans citer le nom de l’appareil.

Nous avons déjà eu des rumeurs concernant le Xiaomi 12 selon lequel il présenterait un design similaire à celui de la nouvelle série Xiaomi Civi avec un panneau arrière en céramique et des lunettes plus minces. Il offrirait un panneau d’affichage incurvé avec un seul trou percé pour la caméra selfie.

Ce téléphone comprendrait également une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 120 W ainsi qu’une configuration à trois caméras mettant en évidence le capteur de 50 Mpx.

Tout semble indiquer que le Xiaomi 12 pourrait être officiel avant la fin de cette année, mais les modèles plus avancés comme le 12 Pro et le 12 Ultra n’atterrissent qu’au début de 2022.