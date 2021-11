Xiaomi et OPPO pourraient présenter des voitures électriques beaucoup plus tôt que prévu | La technologie

Les entreprises de téléphonie mobile commencent à se lancer pleinement dans le secteur des véhicules électriques, OPPO et Xiaomi en sont les principaux exemples et nous pourrions voir certaines de leurs voitures plus tôt que prévu.

Les voitures électriques semblent être l’avenir des véhicules, mais il reste encore beaucoup à faire et c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il y ait une vraie concurrence dans cette automobile ; ces véhicules ne seront que pour quelques-uns.

De nombreux constructeurs commencent à se pencher sur ce secteur et, la vérité est qu’ils ne doivent pas nécessairement être uniquement des constructeurs automobiles traditionnels. Les entreprises d’autres secteurs tels que Xiaomi et OPPO semblent avoir leurs propositions plus tôt que prévu.

Il est étrange de penser à conduire une voiture Xiaomi, mais la vérité est que cela pourrait bientôt devenir une réalité. Les derniers rapports suggèrent que la firme asiatique, connue pour proposer des téléphones portables avec un rapport prix-fonctionnalités très bien mesuré, a peut-être commencé ses plans pour lancer une voiture électrique.

Les rumeurs viennent du fait que très récemment Xiaomi a enregistré une deuxième société automobile, Xiaomi Automobile Technology Co. Ltd. Cette deuxième société pourrait être destinée à fabriquer des pièces ou des pièces pour ses futures voitures électriques.

Xiaomi ne serait pas le seul à envisager le lancement d’une voiture électrique et c’est qu’avant le début de la course au lancement d’un véhicule avec ces caractéristiques, il existe déjà une concurrence entre les fabricants de mobiles.

OPPO aurait également une voiture électrique entre les mains. Les dernières rumeurs suggèrent que les véhicules seraient déjà en développement, bien que ces fuites indiquent également qu’OPPO pourrait être impliqué avec d’autres sociétés lors du lancement d’une voiture électrique.

Pour le moment, il n’y a pas beaucoup de détails sur ce que OPPO et Xiaomi pourraient préparer, la seule chose est que l’on s’attend à ce que d’ici 2024 nous commencions à voir les premiers véhicules des deux sociétés. Nous devrons attendre jusque-là pour savoir et voir ce qu’ils ont préparé au cours de ces années.