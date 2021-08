Xiaomi établit un nouveau record et dépasse Samsung en juin pour devenir la première marque de smartphones au monde

in

Au cumul, le constructeur chinois a vendu près de 800 millions de smartphones depuis sa création en 2011. (Crédit photo : .)

Xiaomi a détrôné Samsung et Apple pour devenir la première marque de smartphones au monde en juin – la première fois que le fournisseur chinois de smartphones est en tête de liste mondiale – selon les données Monthly Market Pulse de Counterpoint Research.

Avec une croissance des ventes de 26% en un mois, Xiaomi est également devenue la marque à la croissance la plus rapide en juin. Le fabricant d’équipement d’origine détenait 17,1% des ventes mondiales de smartphones au cours du mois. Le géant sud-coréen Samsung a accaparé 15,7% des parts de smartphones vendus, tandis qu’Apple a complété le top trois avec 14,3%.

“Depuis le début du déclin de Huawei, Xiaomi a déployé des efforts constants et agressifs pour combler le vide créé par ce déclin”, a déclaré le directeur de la recherche Tarun Pathak à propos de l’ascension de l’entreprise au sommet.

« L’OEM s’est développé sur les marchés historiques de Huawei et Honor comme la Chine, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En juin, Xiaomi a encore été aidé par la reprise de la Chine, de l’Europe et de l’Inde et le déclin de Samsung en raison de contraintes d’approvisionnement.

Xiaomi a également décroché la deuxième place en termes de ventes mondiales au cours du deuxième trimestre. Au cumul, le constructeur chinois a vendu près de 800 millions de smartphones depuis sa création en 2011.

Les analystes du contrepoint estiment cependant que la tendance est temporaire. L’augmentation du nombre de cas de Covid-19 au Vietnam a probablement perturbé la production de Samsung en juin, a déclaré le cabinet d’études dans sa note.

Cependant, une fois que Samsung aura récupéré, les rangs sont susceptibles de changer.

« Le marché chinois a augmenté de 16% en glissement mensuel en juin, tiré par le festival 618, Xiaomi étant l’OEM à la croissance la plus rapide, s’appuyant sur son expansion hors ligne agressive dans les villes de niveau inférieur et les solides performances de ses Redmi 9, Redmi Note 9 et la série Redmi K », a déclaré l’analyste principal Varun Mishra.

« Dans le même temps, en raison d’une nouvelle vague de pandémie de Covid-19 au Vietnam, la production de Samsung a été interrompue en juin, ce qui a entraîné des pénuries d’appareils de la marque sur tous les canaux. Xiaomi… a été le plus grand bénéficiaire de l’écart à court terme laissé par la série A de Samsung.

