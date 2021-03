Xiaomi fait allusion à une nouvelle puce Surge personnalisée pour la première fois depuis des années

Xiaomi a annoncé l’arrivée d’une nouvelle puce personnalisée la semaine prochaine: ce serait le premier silicium personnalisé de Xiaomi depuis le SoC Surge S1 de 2017.

Xiaomi n’est pas étranger aux chipsets personnalisés, car il a déjà sorti un SoC pour smartphone en interne en 2017. Cela fait quelques années, mais il semble que le fabricant pourrait enfin avoir un nouveau silicium personnalisé dans sa manche.

Xiaomi a publié aujourd’hui un teaser sur Weibo, faisant spécifiquement référence à une «puce auto-développée» selon la traduction automatique. Cependant, le teaser et les messages de divers dirigeants de Xiaomi mentionnent tous le terme «flambée» ou «flambée».

Pour les non-initiés, le premier et le seul chipset de smartphone personnalisé disponible dans le commerce s’appelait Surge S1. Il semble donc que nous pouvons nous attendre à une nouvelle puce Surge alors. Mais à quoi devez-vous vous attendre?

Le Surge S1 était un chipset complet utilisé dans le budget Mi 5C en 2017, vous penseriez donc qu’une nouvelle puce Surge serait également un processeur de smartphone à part entière. Mais le développement d’un SoC est une tâche complexe, coûteuse et longue. Même des entreprises comme Huawei ont mis des années et des tonnes de versions pour finalement proposer des processeurs haut de gamme. Il est donc théoriquement possible que Xiaomi développe un morceau de silicium moins ambitieux qui accompagne un processeur Snapdragon standard.

Nous avons déjà vu Google adopter une stratégie similaire avec son Pixel Neural Core et Pixel Visual Core, donnant un coup de pouce à l’apprentissage automatique et au traitement d’image tout en étant assis aux côtés d’un SoC Qualcomm phare. Ainsi, une puce Xiaomi personnalisée pourrait offrir un coup de pouce similaire tout en laissant un processeur Snapdragon 800-series gérer tout le reste.

Nous n’aurons pas longtemps à attendre pour savoir ce que propose Xiaomi, car le message officiel de Weibo confirme que nous en saurons plus lors du lancement de son produit le 29 mars.