Le Redmi Note 11T, qui sera bientôt lancé, sera apparemment compatible avec le ou les réseaux 5G indiens au fur et à mesure que la norme de connectivité de nouvelle génération arrivera dans le pays. Xiaomi a déclaré lundi qu’il s’était associé à Reliance Jio pour vérifier la capacité et les performances 5G du téléphone sans partager de détails granulaires.

« Les deux sociétés ont mené un essai en laboratoire autonome 5G et testé l’appareil à travers divers scénarios, garantissant ainsi une expérience utilisateur 5G améliorée », a déclaré Xiaomi dans un communiqué de presse.

« Redmi Note 11T 5G a été utilisé pour des essais en laboratoire rigoureux où il a obtenu des résultats exceptionnels en atteignant une vitesse de téléchargement élevée », a ajouté la société.

Habituellement, les entreprises aiment se vanter de ces vitesses de téléchargement/téléchargement montrant à quel point leurs appareils seraient supérieurs à la concurrence, mais ce n’est pas le cas ici. Financial Express Online a contacté Xiaomi pour un commentaire.

Tout ce que Xiaomi révèle à ce stade, c’est que le lancement du modèle Redmi Note 11T 5G en Inde prendra en charge sept bandes (SA N1, N3, N5, N8, N28, N40, N78 et NSA N1, N3, N40, N78) . C’est deux de plus que son prédécesseur, le Redmi Note 10T.

« Nous sommes ravis de nous associer à Reliance Jio pour le Redmi Note 11T 5G dans notre effort de démocratisation de la technologie en facilitant l’accès des clients aux smartphones 5G prêts pour l’avenir », a déclaré Muralikrishnan B, COO, Xiaomi India, ajoutant » notre dernier essai avec Reliance Jio est une indication du développement de l’écosystème 5G en Inde et les résultats encourageants mettent en évidence le véritable potentiel de l’appareil et rapprochent une expérience 5G de haute qualité de la réalité.

Xiaomi n’est pas la seule entreprise à s’être récemment associée à Jio pour tester son smartphone compatible 5G. Un essai similaire de réseau 5G autonome (SA) a été mené par Oppo pour ses téléphones de la série Reno 6 plus tôt en juillet. Il n’a pas non plus partagé de détails granulaires. Le Reno 6 Pro prend en charge 11 bandes 5G tandis que Reno 6 prend en charge 13 bandes 5G en Inde.

Le lancement du Redmi Note 11T 5G en Inde est prévu pour le 30 novembre. Le téléphone devrait être un Redmi Note 11 5G renommé pour le marché indien et concurrencera Realme 8S 5G, qui est livré avec un système sur puce MediaTek Dimensity 810 similaire. et prise en charge de cinq bandes 5G.

